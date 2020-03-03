Rabia Kaçmaz'ın davasında gergin anlar! Savunması tepki çekti

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuklu sanık Emre Çiçek getirilirken mağdur Rabia Kaçmaz ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'nce sanık hakkında gönderilen raporda, sanık Çiçek'in atılı suça karşı ceza sorumluluğunun tam olduğuna dair raporu okudu. Mağdur Kaçmaz'ın avukatı, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor hakkında “Rapora katılıyoruz. Sanığın cezai ehliyeti olduğu belirtilmektedir" dedi.

Sanık avukatı ise “Ceza ehliyeti bakımından rapora diyeceğimiz bir şey yoktur. Biz olay anında sanığın aldığı ilaçlar ve psikolojisinin bozukluğu nedeniyle bu şekilde beyanda bulunmuştuk" şeklinde konuştu.

'ADAM BENİ KURBANLIK KOYUN GİBİ KESTİ'



Sanık avukatı savunmasında “Olay iki sevgilinin kavgasıyla başlamıştır. O an gelişmiş bir olaydır. Olayın öncesinde bir planlama yoktur." dedi. Olayın mağduru Rabia Kaçmaz ise “Ne kavgası.. Plastik kelepçeler, bantlar… Bunların hepsi yalan mı? Kadın olacaksın bir de. Adam beni kurbanlık koyun gibi kesti. Ben her gün bunlarla yatıyorum, kalkıyorum" şeklinde cevap verdi.