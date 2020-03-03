HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rabia Kaçmaz'ın davasında gergin anlar! Savunması tepki çekti

Rabia Kaçmaz'ın davasında gergin anlar! Savunması tepki çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2020 15:42 | Son Güncelleme

Avcılar'da ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından boğazı falçatayla kesilen ardından tecavüz girişimine maruz kalan Rabia Kaçmaz davasında sanık avukatının "Olay iki sevgilinin kavgasıyla başlamıştır. O an gelişmiş bir olaydır. Olayın öncesinde bir planlama yoktur" savunması tepki çekti. Rabia Kaçmaz ise sanık avukatının açıklamasına “Ne kavgası. Plastik kelepçeler, bantlar… Bunların hepsi yalan mı? Kadın olacaksın bir de. Adam beni kurbanlık koyun gibi kesti" şeklinde cevap verdi.

Rabia Kaçmaz'ın davasında gergin anlar! Savunması tepki çekti

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuklu sanık Emre Çiçek getirilirken mağdur Rabia Kaçmaz ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'nce sanık hakkında gönderilen raporda, sanık Çiçek'in atılı suça karşı ceza sorumluluğunun tam olduğuna dair raporu okudu. Mağdur Kaçmaz'ın avukatı, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor hakkında “Rapora katılıyoruz. Sanığın cezai ehliyeti olduğu belirtilmektedir" dedi.

Sanık avukatı ise “Ceza ehliyeti bakımından rapora diyeceğimiz bir şey yoktur. Biz olay anında sanığın aldığı ilaçlar ve psikolojisinin bozukluğu nedeniyle bu şekilde beyanda bulunmuştuk" şeklinde konuştu.

'ADAM BENİ KURBANLIK KOYUN GİBİ KESTİ'

Sanık avukatı savunmasında “Olay iki sevgilinin kavgasıyla başlamıştır. O an gelişmiş bir olaydır. Olayın öncesinde bir planlama yoktur." dedi. Olayın mağduru Rabia Kaçmaz ise “Ne kavgası.. Plastik kelepçeler, bantlar… Bunların hepsi yalan mı? Kadın olacaksın bir de. Adam beni kurbanlık koyun gibi kesti. Ben her gün bunlarla yatıyorum, kalkıyorum" şeklinde cevap verdi.

MAHKEME ARA KARARINI AÇIKLADI

Ara kararını açıklayan heyet, sanık Emre Çiçek'in tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

'DURUŞMA HER ZAMANKİ GİBİ SKANDAL'

Duruşmanın ardından avukatıyla birlikte basın açıklaması yapan Kaçmaz, “Duruşma her zamanki gibi skandal. Olayın anlık gelişmediğini bildikleri halde sanıkların avukatlarının kalkıp bu durumu inkar etmeleri ve sanığı olumlu yönde etkilemeleri beni çok üzüyor. Ben bir an önce faillerin gereken cezayı almasını istiyorum" dedi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede olayın Avcılar'da 5 Şubat 2019 tarihinde meydana geldiği belirtiliyor. Adli Tıp Kurumu hazırladığı raporunda, Rabia Kaçmaz'ın hayati tehlike geçirdiğinin saptandığını, vücudunun birçok bölge ve noktasında çok sayıda kesici alet yarası olduğu ifade edildi. İddianamede Emre Çiçek'in "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" ve "Nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 23 yıldan 30 yıla, Yunus Kıldır'ın ise "Suçu bildirmeme" suçundan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Olay yaratan sünnet düğünüyle ilgili mahkemeden karar!Olay yaratan sünnet düğünüyle ilgili mahkemeden karar!
TSH yüksekliği nedir, nasıl düşürülür? TSH yüksekliği nedir, nasıl düşürülür?
Anahtar Kelimeler:
Rabia Kaçmaz tecavüz Avcılar

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan 'Masaya oturmam' dedi! Kritik zirve başlamadan bitti

Erdoğan 'Masaya oturmam' dedi! Kritik zirve başlamadan bitti

İğrenç iddialar! 'İki kişi tecavüz ederken içeri girdi'

İğrenç iddialar! 'İki kişi tecavüz ederken içeri girdi'

50 il bekliyor! 145 yıllık Karadeniz- Akdeniz Otoyolu yıl sonunda bitiyor

50 il bekliyor! 145 yıllık Karadeniz- Akdeniz Otoyolu yıl sonunda bitiyor

Alkolü fazla kaçıran ünlü isim olay çıkardı

Alkolü fazla kaçıran ünlü isim olay çıkardı

Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı?

Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı?

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'Şehitler Tepesi' tepkisi!

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'Şehitler Tepesi' tepkisi!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Şehit cenazesinde tepki çeken an! Milletvekili namaz kılanların önüne geçip...

Şehit cenazesinde tepki çeken an! Milletvekili namaz kılanların önüne geçip...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

ANKA nedir? Yerli insansız hava aracının özellikleri

ANKA nedir? Yerli insansız hava aracının özellikleri

Rusya'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile anlaştık

Rusya'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile anlaştık

Diğer Haberler
İdlib şehidi Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Mustafa Ak son yolculuğuna uğurlandı

İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı

‘Ruslardan başka türlü dost olur’ diyen Adil Gür’e suç duyurusu

‘Ruslardan başka türlü dost olur’ diyen Adil Gür’e suç duyurusu

İdlib operasyonunda düşürülen L-39 Albatros savaş uçağının özellikleri nelerdir?

L-39 Albatros savaş uçağının özellikleri nelerdir?

TBMM'de İdlib için 'kapalı oturum'

TBMM'de İdlib için kapalı oturum başladı

Sosyal medyada olay yaratan sünnet düğünüyle ilgili mahkemeden karar!

Olay yaratan sünnet düğünüyle ilgili mahkemeden karar!

Kızını 20 el ateş ederek öldürmüştü! 'Pes' dedirten savunma

Kızını 20 el ateş ederek öldürmüştü! 'Pes' dedirten savunma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.