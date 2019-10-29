Rabia Naz Komisyonu, Giresun'a gidecek

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- GİRESUN'un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan (11) ve benzer çocuk ölümleri için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Eynesil'de incelemelerde bulunacak, baba Şaban Vatan ile görüşecek.

13 Nisan 2018'de evinin önünde yaralı halde bulunduktan sonra hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, çalışmalarına başladı. Komisyon, Perşembe günü yapacağı toplantıda çalışma takvimini belirleyecek. İl dışına çıkma kararı da alan komisyon, ilk gezisini Rabia Naz Vatan'ın yaşamını yitirdiği Giresun’un Eynesil ilçesine yapacak. Komisyon üyeleri burada Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin incelemelerde bulunacak, ayrıca baba Şaban Vatan ile o dönem görevde bulunan emniyet görevlileri ve avukatlarla görüşecek. Baba Şaban Vatan, evlerinin önünde yaralı bulunduktan sonra hastanede yaşamını yitiren kızının, araç çarpması sonucu öldüğünü ileri sürmüştü.



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