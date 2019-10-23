Rabia Naz komisyonu, ilk toplantısı yaptı

ANKARA, (DHA)- GİRESUN'un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde ölen Rabia Naz Vatan (11) ve benzer çocuk ölümlerine ilişkin kurulan Meclis Araştırma Komisyonu ilk toplantısını yaptı.

12 Nisan 2018'de evinin önünde yaralı halde bulunduktan sonra hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, ilk toplantısını yaptı. Toplantıda başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimleri gerçekleştirildi. AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu Komisyon Başkanı seçilirken, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten Başkanvekili, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz sözcü ve Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir de katip üye oldu.

Komisyon üyeleri; AK Parti’den, Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, CHP'den; Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Giresun Milletvekili Necati Tığlı ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, MHP'den; Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, HDP'den; Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ile İYİ Parti'den İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu seçildi. Komisyon, çalışmalarına 31 Ekim'de toplanarak devam edecek.

