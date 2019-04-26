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Rabia Naz soruşturmasında flaş gelişme! Yeni tanıklar...

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2019 13:51 | Son Güncelleme

Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili daha önce ifadelerine başvurulan bazı kişilerin yeniden dinlenmesine devam edilirken savcılık, beyanlar doğrultusunda yeni tanıklara ulaşıyor.

Rabia Naz soruşturmasında flaş gelişme! Yeni tanıklar...

Savcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca 12 Nisan 2018'de meydana gelen olayla ilgili soruşturma çok yönlü devam ediyor.

Soruşturmada hiçbir detayın atlanmaması ve şüpheye yer bırakılmamasına özen gösteren Başsavcılık, daha önce bilgilerine başvurulan 50 tanığın ifadelerini inceleme işlemini sürdürüyor. Yeniden dinlenilmesi gerekli görülenler ise adliyeye davet edilerek tekrar beyanları alınıyor.

Başsavcılık, beyanlar doğrultusunda olayla ilgili daha önce dinlenmeyen yeni tanıkları ortaya çıkarıyor. Bu kişilerin de ifadelerini alan Başsavcılık, ortaya çıkan yeni tanıklar sayesinde olayı daha hızlı ve sağlıklı şekilde aydınlatmayı hedefliyor.

Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili Giresun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğince kurulan 5 kişilik özel ekip de araştırmalarını sürdürüyor.

DOSYAYA ERİŞİM YASAĞI GETİRİLDİ

Öte yandan, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada savcılığın talebi üzerine mahkeme tarafından dosyaya erişim yasağı kararı alındı.

Kararın, hem kamuoyu hem de sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin önlenmesi, soruşturmanın daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla alındığı bildirildi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
rabia naz vatan Görele

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
yasak geldiyse olay örtbas edilecek
mllete bak bana dokunmayan 1000 yıl yaşasın ya g,ördüğünü g,it anlat neyden korkuyorsun bug,ün bu adamın başına g,elen yarın senin çocug,una g,elecek o zmnaa bakalım tanık bulabilecekmisin biraz sağ duyu tabi bunun ne dmeke olduğunu bilen varsa
Eynesil eski belediye başkanının yeğeni deniyor , böyle duyumlar var.
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