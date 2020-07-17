Rabia Naz soruşturmasının kapatılmasına tepki

Karar tepkilere neden oldu.Giresun'da evlerinin önünde yaralı bulunup kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın ölümü ile ilgili yürütülen savcılık soruşturmasında takipsizlik kararı verildi. Kararda küçük kızın ölümünün yüksekten düşme sonucu meydana geldiği, başkası tarafından kasten ya da taksirle öldürüldüğü yönünde bir delil tespit edilemediği görüşüne yer verildi.

13 Nisan 2018'de Giresun'a bağlı Eynesil ilçesinde evlerinin önünde yaralı bulunan Rabia Naz Vatan, hastaneye kaldırılmış, ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı. Küçük kızın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu tarafından iki rapor hazırlandı. Raporlarda ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını, yaralı olarak evin önüne bırakıldığını ve kızının ölümüne neden olan aracı de Eynesil ilçesinin AKP'li eski belediye başkanı Coşkun Somuncuoğlu’nun yeğeninin kullandığını iddia ediyor.