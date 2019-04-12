Rabia Naz Vatan'ın ölümü

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin baba Şaban Vatan ile yaptıkları görüşmeyle ilgili olarak, "Olaydan edindiğimiz intiba, Rabia Naz'ın ölümünden dolayı babasının işaret ettiği siyasi kişilerin, çeşitli bağlantıları kullanarak acılı babayı akıl hastasıymış gibi gösterip kendilerini aklamak istedikleridir." dedi.

Karaduman, Mecliste yaptığı basın toplantısında, Giresun'un Eynesil ilçesinde geçtiğimiz yıl yaşanan olayda 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin baba Şaban Vatan ile görüştüklerini, süreci değerlendirdiklerini söyledi.

Olayla ilgili bir yıldır yaşananların kamu vicdanını yaralayan sonuçlar ortaya çıkardığını ifade eden Karaduman, Rabia'nın babası Şaban Vatan ile yaptığı görüşme ve yaptığı araştırmalardan edindiği izlenimleri şöyle aktardı:

"Bir yıl önce evinin önünde yaralı halde bulunan Rabia, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş ve sonrasında kamu vicdanını sızlatan gelişmeler yaşanmıştır. Rabia'nın babası tarafından ortaya atılan birçok soru gündeme taşınmak istenmiş ancak Türkiye'deki mevcut kurumlar ve medya düzeni buna izin vermemekte, apaçık bir cinayetin üzeri örtülmek istenmektedir.