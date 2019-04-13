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Rabia Naz Vatan'ın ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 14:46 | Son Güncelleme

Manisa'da kadınlar, Giresun'un Eynesil ilçesinde geçen yıl evinin önünde yaralı olarak bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan için bir araya gelerek basın açıklaması yaptı

MANİSA (AA) - Manisa'da bir araya gelen kadınlar, Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen ve Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin basın açıklaması yaptı.

Manolya Meydanı'nda ellerinde "Gerçek açığa çıkarılsın", "Rabia Naz'a adalet" ve "Asla yalnız yürümeyeceksin" yazılı pankart ve dövizlerle toplanan kadınlar, Rabia Naz Vatan'ın ölümünün detaylı bir şekilde aydınlatılması taleplerini dile getirdi.

Kadınlar adına basın açıklaması okuyan Meryem Gerçeker, Rabia Naz'ın hayatını kaybettiği Giresun Eynesil'den Adana, Tekirdağ, Antalya ve daha birçok şehre kadar "Rabia Naz’a ne oldu?" sorusunu sorarak, adalet çağrısı yaptıklarını belirtti.

Gerçeker, çocuğun ölümünün üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlatarak, "Rabia Naz’ın intihar ettiğini ileri sürdüler, ölümünün üzerini kapatmaya çalıştılar. Koskocaman bir yıl boyunca ne oldu? Rabia Naz’ın ölümünü aydınlatmak için ne yapıldı? Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Raporu, ölümün yüksekten düşme değil 'bedensel travma' sonucu gerçekleştiğini ispatlıyor. Ancak Rabia Naz’a çarpan arabanın kime ait olduğu dahi araştırılmıyor." dedi.

Bir yıldır olaya ilişkin detaylı bir soruşturulmanın yapılmadığını ileri süren Gerçeker, şunları söyledi:

"Rabia Naz’ın ölümündeki tüm gerçekler açığa çıkıp adalet sağlanana kadar durmayacağız. Bu mücadele sadece Rabia Naz için değil bir daha asla bu ülkede başka Rabia Nazlar olmasın diyedir. Rabia Naz için etkin bir soruşturma yürütülmeli, tüm mekanizmalar failleri aklamak için değil bu ölümün açığa çıkarılması için çalışmalıdır. Toplum artık gerçeği açığa çıkarmanızı, failleri yakalamanızı ve adaleti bekliyor. Kadın Meclisleri olarak Rabia Naz'a adaletin sağlanması, tüm çocukların yüzünün gülebilmesi için bu davanın peşinde, Vatan ailesinin de yanındayız. Bu mücadelede asla yalnız yürümeyecekler."

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