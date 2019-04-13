Rabia Naz Vatan'ın ölümü

MANİSA (AA) - Manisa'da bir araya gelen kadınlar, Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen ve Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin basın açıklaması yaptı.

Manolya Meydanı'nda ellerinde "Gerçek açığa çıkarılsın", "Rabia Naz'a adalet" ve "Asla yalnız yürümeyeceksin" yazılı pankart ve dövizlerle toplanan kadınlar, Rabia Naz Vatan'ın ölümünün detaylı bir şekilde aydınlatılması taleplerini dile getirdi.

Kadınlar adına basın açıklaması okuyan Meryem Gerçeker, Rabia Naz'ın hayatını kaybettiği Giresun Eynesil'den Adana, Tekirdağ, Antalya ve daha birçok şehre kadar "Rabia Naz’a ne oldu?" sorusunu sorarak, adalet çağrısı yaptıklarını belirtti.

Gerçeker, çocuğun ölümünün üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlatarak, "Rabia Naz’ın intihar ettiğini ileri sürdüler, ölümünün üzerini kapatmaya çalıştılar. Koskocaman bir yıl boyunca ne oldu? Rabia Naz’ın ölümünü aydınlatmak için ne yapıldı? Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Raporu, ölümün yüksekten düşme değil 'bedensel travma' sonucu gerçekleştiğini ispatlıyor. Ancak Rabia Naz’a çarpan arabanın kime ait olduğu dahi araştırılmıyor." dedi.