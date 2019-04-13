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Rabia Naz Vatan'ın ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 16:06 | Son Güncelleme

Malatya'da ve Gaziantep'te kadınlar, Giresun'un Eynesil ilçesinde geçen yıl evinin önünde yaralı olarak bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan için bir araya gelerek basın açıklaması yaptı

MALATYA/GAZİANTEP (AA) - Malatya ve Gaziantep'te bir araya gelen kadınlar, Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen ve Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin basın açıklamasında bulundu.

Kadın Meclisleri Malatya Koordinatörü Dilara Karaca, ellerinde "Gerçek açığa çıkarılsın Rabia Naz'a adalet" yazılı pankartlarla Soykan Meydanı'nda toplanan kadınlar adına yaptığı konuşmada, 11 yaşındaki Rabia Naz'ın geçen yıl şüpheli şekilde hayatını kaybettiğini ve evinin önünde cansız bedeninin bulunduğunu anımsattı.

Rabia Naz'ın intihar ettiğinin ileri sürüldüğünü anlatan Karaca, şöyle devam etti:

"Ölümünün üzerini kapatmaya çalıştılar. Dün Rabia Naz'ın aramızdan alınışının birinci yılıydı. Düşünün, koskoca bir yıl boyunca hiçbir şüphenin üzerine gidilmedi. Adli tıp raporu ölümün yüksekten düşme değil 'bedensel travma' sonucu gerçekleştiğini ispatlıyor. Ancak Rabia Naz'a çarpan arabanın kime ait olduğu araştırılmıyor. Baba Şaban Vatan, bir adli tıp uzmanı, polis, savcı gibi çocuğunun ölümünü araştırıyor. Delil toplamaya çalışıyor ama Rabia Naz'a çarpan arabanın sahibi bir türlü araştırılmıyor."

Karaca, bugün Türkiye'nin birçok meydanında Rabia Naz için adalet istediklerini bildirerek, "Biz bu davanın peşini bırakmayacağız. Yapılması gereken bellidir. Rabia Naz için etkin bir soruşturma yürütülmeli, tüm mekanizmalar failleri aklamak için değil bu ölümün açığa çıkarılması için çalışmalıdır. Kadın meclisleri olarak Rabia Naz'a adaletin sağlanması, tüm çocukların yüzünün gülebilmesi için bu davanın peşinde, Vatan ailesinin de yanındayız." diye konuştu.

- Gaziantep

Gaziantep'te Kırkayak Parkı'nda ellerinde "Gerçek açığa çıkarılsın", "Rabia Naz'a adalet" ve "Asla yalnız yürümeyeceksin" yazılı pankart ve dövizlerle toplanan kadınlar, Rabia Naz Vatan'ın ölümünün detaylı şekilde aydınlatılması talebini dile getirdi.

Kadınlar Meclisi üyesi üniversite öğrencisi Aysima Mihriban Mehtap Arslan, burada grup adına yaptığı açıklamada, basın açıklamasını Türkiye genelinde düzenlediklerini belirterek, "Kadın Meclisleri olarak Rabia Naz'a adaletin sağlanması, tüm çocukların yüzünün gülebilmesi için bu davanın peşinde, Vatan ailesinin de yanındayız. Bu mücadelede asla yalnız yürümeyecekler. Adalet biziz, susmayacağız." diye konuştu.

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Gaziantep Malatya rabia naz vatan Rabia Naz Vatan'ın ölümü

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