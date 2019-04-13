Rabia Naz Vatan'ın ölümü

Aydın'da bir grup kadın, Giresun'un Eynesil ilçesinde geçen yıl hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan için basın açıklaması yaptı.

Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda "Gerçek açığa çıkarılsın", "Rabia Naz'a adalet" ve "Asla yalnız yürümeyeceksin" yazılı pankartlarla toplanan Aydın Kadın Meclisleri üyesi kadınlar, basın açıklaması öncesi "Rabia Naz için adalet istiyoruz", "Çocuklar ölmesin istiyoruz" sloganları attı.

Rabia Naz Vatan için hazırlanan ortak basın açıklamasını okuyan Kadire Karadaş, Rabia Naz Vatan'ın 1 yıl önce hayatını kaybettiğini anımsatarak, Giresun Eynesil'den Adana'ya, Tekirdağ'a ve Antalya'ya Türkiye'nin birçok noktasında "Rabia Naz'a ne oldu?" sorusunu sorarak, adalet çağrısında bulunduklarını ifade etti.

Rabia Naz'ın intihar ettiğinin ileri sürüldüğüne işaret eden Karadaş, şöyle devam etti:

"Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Raporu, ölümün yüksekten düşme değil, bedensel travma sonucu gerçekleştiğini ispatlıyor. Ancak Rabia Naz'a çarpan arabanın kime ait olduğu araştırılmıyor. Kamera kayıtları siliniyor. Olay yeri inceleme yeterince yapılmamış, görgü tanıklarının isimleri bilinirken ifadelerine dahi başvurulmuyor. Baba Şaban Vatan, bir adli tıp uzmanı, polis, savcı gibi çocuğunun ölümünü araştırıyor, delil toplamaya çalışıyor ama Rabia Naz'a çarpan arabanın sahibi bir türlü araştırılmıyor."