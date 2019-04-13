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Rabia Naz Vatan'ın ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 17:07 | Son Güncelleme

Aydın Kadın Meclisleri üyelerinin basın açıklamasından: - "Toplum artık gerçeği açığa çıkarmanızı, failleri yakalamanızı ve adaleti bekliyor. Kadın meclisleri olarak Rabia Naz'a adaletin sağlanması, tüm çocukların yüzünün gülebilmesi için bu davanın peşinde, Vatan ailesinin de yanındayız"

Aydın'da bir grup kadın, Giresun'un Eynesil ilçesinde geçen yıl hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan için basın açıklaması yaptı.

Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda "Gerçek açığa çıkarılsın", "Rabia Naz'a adalet" ve "Asla yalnız yürümeyeceksin" yazılı pankartlarla toplanan Aydın Kadın Meclisleri üyesi kadınlar, basın açıklaması öncesi "Rabia Naz için adalet istiyoruz", "Çocuklar ölmesin istiyoruz" sloganları attı.

Rabia Naz Vatan için hazırlanan ortak basın açıklamasını okuyan Kadire Karadaş, Rabia Naz Vatan'ın 1 yıl önce hayatını kaybettiğini anımsatarak, Giresun Eynesil'den Adana'ya, Tekirdağ'a ve Antalya'ya Türkiye'nin birçok noktasında "Rabia Naz'a ne oldu?" sorusunu sorarak, adalet çağrısında bulunduklarını ifade etti.

Rabia Naz'ın intihar ettiğinin ileri sürüldüğüne işaret eden Karadaş, şöyle devam etti:

"Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Raporu, ölümün yüksekten düşme değil, bedensel travma sonucu gerçekleştiğini ispatlıyor. Ancak Rabia Naz'a çarpan arabanın kime ait olduğu araştırılmıyor. Kamera kayıtları siliniyor. Olay yeri inceleme yeterince yapılmamış, görgü tanıklarının isimleri bilinirken ifadelerine dahi başvurulmuyor. Baba Şaban Vatan, bir adli tıp uzmanı, polis, savcı gibi çocuğunun ölümünü araştırıyor, delil toplamaya çalışıyor ama Rabia Naz'a çarpan arabanın sahibi bir türlü araştırılmıyor."

Olayın, sadece Rabia Naz'ın ailesinin değil tüm toplumun, "gerçeği açığa çıkarma ve adaleti sağlama mücadelesi" olduğunu vurgulayan Karadaş, "Türkiye'nin dört bir yanına bu mücadele dalga dalga yayıldı. Gerçekliği, bu haklı mücadeleyi herkes gördü, duydu." dedi.

Gerçekler açığa çıkıp, adalet sağlanana kadar durmayacaklarını dile getiren Karadaş, şöyle devam etti:

"Bu mücadele sadece Rabia Naz için değil, bir daha asla bu ülkede başka Rabia Naz'lar olmasın diyedir. Yapılması gereken bellidir. Rabia Naz için etkin bir soruşturma yürütülmeli, tüm mekanizmalar failleri aklamak için değil, bu ölümün açığa çıkarılması için çalışmalıdır. Toplum artık gerçeği açığa çıkarmanızı, failleri yakalamanızı ve adaleti bekliyor. Kadın meclisleri olarak Rabia Naz'a adaletin sağlanması, tüm çocukların yüzünün gülebilmesi için bu davanın peşinde, Vatan ailesinin de yanındayız. Bu mücadelede asla yalnız yürümeyecekler. "

Basın açıklamasının ardından kadınlar, alkışlar eşliğinde "Adalet biziz, susmayacağız" sloganı attı.

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Aydın basın açıklaması ölüm Rabia Naz

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