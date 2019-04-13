Rabia Naz Vatan'ın ölümü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Kadın Meclisleri Platformu, Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen ve Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin basın açıklamasında bulundu.

Yürüyüş Yolu mevkisinde ellerinde "Rabia Naz'a ne oldu?", "Rabia Naz'a adalet", "Gerçek açığa çıkarılsın" yazılı pankart ve dövizlerle toplanan Kadın Meclisi üyeleri ve vatandaşlar, Rabia Naz Vatan'ın ölümünün detaylı bir şekilde aydınlatılması taleplerini dile getirdi.

Kadın Meclisi adına basın açıklamasını okuyan Reyhan Koçak ve Meryem Özdemir, Türkiye'nin birçok meydanında Rabia Naz için adalet istediklerini belirtti.

Koçak, Rabia Naz'ın hayatını kaybettiği Giresun Eynesil'den Adana'ya, Tekirdağ'dan, Antalya'ya ve daha birçok şehirde "Rabia Naz’a ne oldu?" sorusunu sorarak, adalet çağrısı yaptıklarını aktardı.

Özdemir ise Rabia Naz'ın ölümünün üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlatarak, "Rabia Naz'ın intihar ettiğini ileri sürdüler, ölümünün üzerini kapatmaya çalıştılar. Koskocaman bir yıl boyunca ne oldu? Rabia Naz'ın ölümünü aydınlatmak için ne yapıldı? Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Raporu, ölümün yüksekten düşme değil 'bedensel travma' sonucu gerçekleştiğini ispatlıyor ancak Rabia Naz'a çarpan arabanın kime ait olduğu dahi araştırılmıyor." dedi.