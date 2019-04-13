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Rabia Naz Vatan'ın ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 17:37 | Son Güncelleme

Kocaeli'de Kadın Meclisleri Platformu, Giresun'un Eynesil ilçesinde evinin önünde yaralı olarak bulunduktan sonra hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan için basın açıklaması yaptı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Kadın Meclisleri Platformu, Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen ve Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin basın açıklamasında bulundu.

Yürüyüş Yolu mevkisinde ellerinde "Rabia Naz'a ne oldu?", "Rabia Naz'a adalet", "Gerçek açığa çıkarılsın" yazılı pankart ve dövizlerle toplanan Kadın Meclisi üyeleri ve vatandaşlar, Rabia Naz Vatan'ın ölümünün detaylı bir şekilde aydınlatılması taleplerini dile getirdi.

Kadın Meclisi adına basın açıklamasını okuyan Reyhan Koçak ve Meryem Özdemir, Türkiye'nin birçok meydanında Rabia Naz için adalet istediklerini belirtti.

Koçak, Rabia Naz'ın hayatını kaybettiği Giresun Eynesil'den Adana'ya, Tekirdağ'dan, Antalya'ya ve daha birçok şehirde "Rabia Naz’a ne oldu?" sorusunu sorarak, adalet çağrısı yaptıklarını aktardı.

Özdemir ise Rabia Naz'ın ölümünün üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlatarak, "Rabia Naz'ın intihar ettiğini ileri sürdüler, ölümünün üzerini kapatmaya çalıştılar. Koskocaman bir yıl boyunca ne oldu? Rabia Naz'ın ölümünü aydınlatmak için ne yapıldı? Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Raporu, ölümün yüksekten düşme değil 'bedensel travma' sonucu gerçekleştiğini ispatlıyor ancak Rabia Naz'a çarpan arabanın kime ait olduğu dahi araştırılmıyor." dedi.

Bir yıldır olaya ilişkin detaylı bir soruşturulmanın yapılmadığını ileri süren Özdemir, şunları söyledi:

"Yapılması gereken bellidir. Rabia Naz için etkin bir soruşturma yürütülmeli, tüm mekanizmalar failleri aklamak için değil bu ölümün açığa çıkarılması için çalışmalıdır. Kadın Meclisleri olarak Rabia Naz'a adaletin sağlanması, tüm çocukların yüzünün gülebilmesi için bu davanın peşinde, Vatan ailesinin yanındayız. Bu mücadelede asla yalnız yürümeyecekler."

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Kocaeli Rabia Naz Rabia Naz Vatan'ın ölümü

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