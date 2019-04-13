Rabia Naz Vatan'ın ölümü

"Karşımıza çıkan bütün engellere, duvarlara karşı adalet arayışı içerisindeki duruşumuzla asla vazgeçmedik. Bugün geldiğimiz noktada aklımızı resmi olarak almaya çalıştılar. Lakin biz mücadelemizi veriyoruz. Dün çok şükür nihayetinde Sayın Adalet Bakanlığımız yanımızda olduğunu ve bu olayın seyrinde her ne durumlar varsa aydınlığa çıkması için şeffaflık içerisinde gerekenin yapılacağını beyan etti. Kendilerine buradan teşekkür ediyoruz."

Baba Şaban Vatan, burada yaptığı açıklamada, uzun bir süreç yaşadıklarını dile getirerek, kızı öleli bir yıl olduğunu söyledi.

Giresun'un ardından Trabzon'da 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı Atatürk Alanı'nda düzenlenen basın açıklamasına katılan Baba Şaban ve anne Atika Vatan, kadın meclisleri üyesi kadınlar ve vatandaşlarla taşıdıkları pankart ve fotoğraflarla Rabia Naz Vatan'ın ölümünün aydınlatılmasını istedi.

Ordu ile Trabzon'da bir grup kadın, Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen ve Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin basın açıklaması yaptı.

- "Türkiye'nin 45 ilinde Rabia Naz için toplanıldı"

Herkesi duyarlı olmaya davet eden Vatan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de ve başka ülkelerde de cinayetler oluyor. Benim kızımın olayında da kanaat getirdiğimiz olaylar, tanıklar, kanıtlar ve raporlar doğrultusunda olan durumlar, dosyanın içinde geçen durumlar, bir araç durumu... Bu olay bir araç çarpmasından ziyade cinayete dönmüştür. Çocuğum canlı şekilde evimizin olduğu yere kucakla bırakılmış gibi ölüme terk edilmiş. Bu bir cinayettir.

Bir insan alkol alıp da araç sürmeye yönelirse ve bir kaza olursa, bu trafik kazası değildir. Bu cinayettir. Niye? O kişinin dengesizlik durumu vardır. Bunda da mağdur olan aileler olduğu için dile getirmek istiyorum. Hepimiz araç kullanıyoruz, başımıza bu haller gelebilir ama alkollü durum kasıt haline dönüşür. Çünkü o bir cinayet olur."

Türkiye'nin 45 ilinde bugün Rabia Naz için toplanıldığını aktaran Vatan, "Çünkü Rabia Naz olayı sadece Rabia Naz olayı değildir. Rabia Naz olayı tüm kamuoyunu, hatta dünyayı ilgilendiren Rabia Nazlar olayıdır." değerlendirmesinde bulundu.