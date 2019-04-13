Rabia Naz Vatan'ın ölümü

"Yapılması gereken bellidir. Rabia Naz için etkin bir soruşturma yürütülmeli, tüm mekanizmalar failleri aklamak için değil, bu ölümün açığa çıkarılması için çalışmalıdır. Toplum artık gerçeği açığa çıkarmanızı, faillerini yakalamanızı ve adaleti bekliyor. Kadın Meclisleri olarak Rabia Naz'a adaletin sağlanması, tüm çocukların yüzünün gülebilmesi için bu davanın peşindeyiz. Vatan ailesinin de yanındayız. Bu mücadelede asla yalnız yürümeyecekler."

"Artık bu sadece Rabia Naz'ın ailesinin değil, bizlerin, tüm toplumun gerçeği açığa çıkarma, adaleti sağlama mücadelesidir." diyen Kaya, şunları kaydetti:

Grup adına açıklama yapan Eylem Aka Kaya, Rabia Naz'ın şüpheli şekilde hayatını kaybetmesinin üzerinden bir yıl geçtiğini ancak ölümüyle ilgili gerçeklerin henüz açığa çıkarılmadığını söyledi.

Çorum Hürriyet Meydanı'nda toplanan Kadın Meclisleri üyesi grup, "Gerçek açığa çıkarılsın, Rabia Naz için adalet" yazılı döviz ve pankartlar taşıyarak, "Rabia Naz için adalet istiyoruz", "Rabia Naz son olsun, çocuklar ölmesin" ve "Rabia Naz'ın ölümü aydınlatılsın" şeklinde slogan attı.

SAMSUN (AA) - Çorum, Samsun ve Kastamonu'da kadınlar, Giresun'un Eynesil ilçesinde geçen yıl yaşanan olayda hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümünün aydınlatılması için eylem yaptı.

- Samsun

Mecidiye Caddesi'nde toplanan Kadın Meclisleri üyesi grup, "Gerçek açığa çıkarılsın, Rabia Naz için adalet" yazılı döviz ve pankartlar açtı.

Grup adına açıklama yapan Duygu Kasar, bugün Türkiye'nin dört bir yanında "Rabia Naz'a ne oldu? sorusunu sorduklarını söyledi.

Rabia'nın intihar ettiğinin ileri sürüldüğünü anlatan Kasar, "Otopsi raporlarında ölümünün yüksekten düşme olmadığı, 'bedensel travma' olduğunu ispatlıyor ancak Rabia Naz'a çarpan aracın dahi kime ait olduğu araştırılmıyor. Kamera kayıtları siliniyor. Tanıkların ifadelerine dahi başvurulmuyor. Tüm mekanizmalar bu ölümün açığa çıkması için çalışmalıdır." ifadesini kullandı.

- Kastamonu

Kastamonu Kuzeykent Pazar Alanı'nda bir araya gelen Kadın Meclisi üyesi grup, "Gerçek açığa çıkarılsın, Rabia Naz için adalet" yazılı döviz ve pankartlar taşıyarak, "Asla yalnız yürümeyeceksin" ve "Adalet biziz, susmayacağız" şeklinde slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Kadın Meclisi Kastamonu Temsilcisi Serap Sarıkaya, Rabia Naz'ın şüpheli şekilde hayatını kaybetmesinin üzerinden tam bir yıl geçtiğini söyledi.