HABER

Rabia Naz Vatan'ın ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 19:12 | Son Güncelleme

Mersin ve Adana'da Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin basın açıklaması yapıldı

MERSİN (AA) - Mersin ve Adana'da, Kadın Meclisi üyeleri, Giresun'un Eynesil ilçesinde geçen yıl evinin önünde yaralı bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan için basın açıklaması yaptı.

Mersin'de merkez Yenişehir ilçesindeki alışveriş merkezi önünde bir araya gelen Kadın Meclisi üyeleri, pankartlar açtı, slogan attı.

Mersin Kadın Meclisi İl Başkanı Fatma Menteş, burada yaptığı açıklamada, 11 yaşındaki Rabia Naz'ın geçen yıl şüpheli bir şekilde hayatını kaybettiğini söyledi.

Rabia Naz'ın intihar ettiğinin ileri sürüldüğünü belirten Menteş, "Koskoca bir yıl boyunca hiçbir şüphenin üzerine gidilmedi, adli tıp raporu ölümün yüksekten düşme değil, bedensel travma sonucu gerçekleştiğini ispatlıyor ancak Rabia Naz'a çarpan arabanın kimin olduğu araştırılmıyor. Baba Şaban Vatan, çocuğunun ölümünü araştırıyor." dedi.

Menteş, Rabia Naz'ın ölümünün aydınlatılmasını istediklerini ifade etti.

- Adana

Adana'da da Atatürk Parkı'nda bir araya gelen Kadın Meclisi üyeleri, Rabia Naz Vatan'ın ölümünün aydınlatılması talebini içeren pankartlar taşıdı

Grup adına basın açıklamasını okuyan Zeynep Cemre Firdevsoğlu, Rabia Naz Vatan'ın ölümünün ardından bir yılı aşkın zaman geçtiğini belirtti.

Türkiye'nin birçok meydanında Rabia Naz için adalet istediklerini dile getiren Firdevsoğlu, "Rabia Naz için etkin bir soruşturma yürütülmeli. Kadın Meclisleri olarak Rabia Naz'a adaletin sağlanması, tüm çocukların yüzünün gülebilmesi için bu davanın peşinde, Vatan ailesinin de yanındayız." dedi.

PARTNER Ünlü rapçinin kızını bir de şimdi görün Ünlü rapçinin kızını bir de şimdi görün
Hasan Akgün'den Büyükçekmece açıklaması Hasan Akgün'den Büyükçekmece açıklaması 
Bakan Selçuk: “Türkiye’de çocuklarımızın bilişimle uğraşını olumlu yönlere kanalize etmek gibi bir çabamız var”Bakan Selçuk: “Türkiye’de çocuklarımızın bilişimle uğraşını olumlu yönlere kanalize etmek gibi bir çabamız var”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin

En Çok Okunan Haberler

'Hezimetin sorumluluğunu üstleniyorum' deyip istifa etti!

'Hezimetin sorumluluğunu üstleniyorum' deyip istifa etti!

Devlet Bahçeli'den İstanbul açıklaması

Devlet Bahçeli'den İstanbul açıklaması

Can Bartu'nun veda törenine damga vuran an

Can Bartu'nun veda törenine damga vuran an

Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı!

Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert çıkış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert çıkış

İzmir'de istifa eden AK Parti İl Başkanı Şengül açıklama yaptı

İzmir'de istifa eden AK Parti İl Başkanı Şengül açıklama yaptı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahramanmaraş'ta şarbon paniği! Mahalle karantinaya alındı

Şarbon paniği! Mahalle karantinaya alındı

Başkentte ikinci vahşet! Çöp torbalarının içinde bulundular

Başkentte vahşet! Çöp torbasından çıktı

Genç kadının literatüre girecek annelik öyküsü

Genç kadının literatüre girecek annelik öyküsü

Hayati Yazıcı'nın acı günü...

Hayati Yazıcı'nın acı günü...

Başkent'te dolu yağışı etkili oldu

Başkent'te dolu yağışı etkili oldu

Uyuşturucu kuryesinin midesinden çıkanlar şaşırttı

Uyuşturucu kuryesinin midesinden çıkanlar şaşırttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.