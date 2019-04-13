Rabia Naz Vatan'ın ölümü

MERSİN (AA) - Mersin ve Adana'da, Kadın Meclisi üyeleri, Giresun'un Eynesil ilçesinde geçen yıl evinin önünde yaralı bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan için basın açıklaması yaptı.

Mersin'de merkez Yenişehir ilçesindeki alışveriş merkezi önünde bir araya gelen Kadın Meclisi üyeleri, pankartlar açtı, slogan attı.

Mersin Kadın Meclisi İl Başkanı Fatma Menteş, burada yaptığı açıklamada, 11 yaşındaki Rabia Naz'ın geçen yıl şüpheli bir şekilde hayatını kaybettiğini söyledi.

Rabia Naz'ın intihar ettiğinin ileri sürüldüğünü belirten Menteş, "Koskoca bir yıl boyunca hiçbir şüphenin üzerine gidilmedi, adli tıp raporu ölümün yüksekten düşme değil, bedensel travma sonucu gerçekleştiğini ispatlıyor ancak Rabia Naz'a çarpan arabanın kimin olduğu araştırılmıyor. Baba Şaban Vatan, çocuğunun ölümünü araştırıyor." dedi.

Menteş, Rabia Naz'ın ölümünün aydınlatılmasını istediklerini ifade etti.

- Adana

Adana'da da Atatürk Parkı'nda bir araya gelen Kadın Meclisi üyeleri, Rabia Naz Vatan'ın ölümünün aydınlatılması talebini içeren pankartlar taşıdı