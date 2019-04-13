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Rabia Naz Vatan'ın ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 20:15 | Son Güncelleme

İzmir'de Kadın Meclisi üyeleri, Giresun'un Eynesil ilçesinde geçen yıl evinin önünde yaralı bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümünün aydınlatılması için basın açıklaması yaptı

İZMİR (AA) - İzmir'de Kadın Meclisi üyeleri tarafından, Giresun'un Eynesil ilçesinde geçen yıl evinin önünde yaralı bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümünün aydınlatılması için basın açıklaması yapıldı.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir araya gelen grup üyeleri, "Rabia Naz'a adalet" yazılı pankartlar açtı, sloganlar attı.

Kadın Meclisi adına basın açıklamasını okuyan Meltem Yıldırımcan, Rabia Naz'ın şüpheli şekilde yaşamını yitirdiğini, üzerinden bir yıl geçmesine rağmen olayın hala aydınlatılmadığını söyledi.

Yıldırımcan, 11 yaşında hayata bağlı bir çocuk olan Rabia Naz'ın intihar etmediğine dair onlarca delil varken konunun araştırılmadığını savunarak, adli tıp raporunun ölümün yüksekten düşme değil, bedensel travma sonucu gerçekleştiğini ispatladığını söyledi.

Vatan ailesini bu mücadelede yalnız bırakmayacaklarını belirten Yıldırımcan, "Rabia Naz için etkin bir soruşturma yürütülmeli, tüm mekanizmalar failleri aklamak için değil bu ölümün açığa çıkarılması için çalışmalıdır. Toplum artık gerçeği açığa çıkarmanızı, failleri yakalamanızı ve adaleti bekliyor." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
kadın meclisi kadın meclisleri Rabia Naz

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