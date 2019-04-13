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Rabia Naz Vatan'ın ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 20:23 | Son Güncelleme

Bursa'da Kadın Meclisi üyeleri, Giresun'un Eynesil ilçesinde geçen yıl evinin önünde yaralı bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümünün aydınlatılması için basın açıklaması yaptı

Bursa'da Kadın Meclisleri Platformu, Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018'de evinin önünde yaralı bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümünün aydınlatılması için basın açıklamasında bulundu.

Nilüfer ilçesi Üç Fidan Parkı'ında bir araya gelen, "Rabia Naz'a adalet" yazılı pankartlar taşıyan Bursa Kadın Meclisi üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Cemile Boncuk, Rabia Naz Vatan'ın ölümünün aydınlatılması gerektiğini söyledi.

Boncuk, Türkiye'nin birçok yerinde Rabia Naz Vatan için adalet istediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Rabia Naz Vatan'ın ölümü için etkin bir soruşturma yürütülmeli, tüm mekanizmalar bu ölümün açığa çıkarılması için çalışmalıdır. Kadın meclisleri olarak Rabia Naz Vatan'a adaletin sağlanması ve tüm çocukların yüzünün gülebilmesi için bu davanın peşinde, Vatan ailesinin de yanındayız. Bu mücadelede asla yalnız yürümeyecekler, adalet biziz, susmayacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Bursa rabia naz vatan

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