HABER

Rabia Naz Vatan'ın ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 15:00 | Son Güncelleme

Üsküdar'da bir grup üniversite öğrencisi, Giresun'un Eynesil ilçesinde geçen yıl evinin önünde yaralı bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümünün aydınlatılması için basın açıklaması yaptı

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da, bir grup üniversite öğrencisi, Giresun'un Eynesil ilçesinde evinin önünde yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın ölümünün aydınlatılması için basın açıklaması yaptı.

Üsküdar Meydanı'nda toplanan üniversite öğrencileri, açıklama öncesinde Rabia Naz için dua etti.

Abdülsamed Çağlayan, "Rabia Naz Vatan için adalet" yazılı pankart açarak "Adalet için susmayacağız" şeklinde slogan atan gruptakiler adına yaptığı açıklamada, Rabia Naz'ın evinin önünde ağır yaralı halde bulunduğunu ve daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini anımsattı.

Çağlayan, "Rabia'yı kaybedişimizin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen olay hala aydınlatılmadı. Olayın soruşturma süreci devam ediyor. Bir yıllık süreç içerisinde adalet arayan baba Şaban Vatan'ın verdiği hukuk mücadelesinin arkasındayız. Her şeye rağmen alınan son kararla HSK tarafından atanan müfettişin soruşturmanın etraflı bir incelemesini yapacağını umut ediyor ve adaletin bir an önce tecelli etmesini istiyoruz." dedi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

PARTNER Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu... Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu...
İnsansı robot tasarladılarİnsansı robot tasarladılar
Kadıköy'de bahçe duvarı çöktü, apartman mühürlendi Kadıköy'de bahçe duvarı çöktü, apartman mühürlendi 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rabia Naz Eylemi Üsküdar

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Yavuz: Olağanüstü itiraz için hazırlıklarımız tamam

AK Partili Yavuz: Olağanüstü itiraz için hazırlıklarımız tamam

Bahçeli'ndan İmamoğlu'na tepki: Bundan belediye başkanı olmaz

Bahçeli'ndan İmamoğlu'na tepki: Bundan belediye başkanı olmaz

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Emina Jahovic yeni imajıyla dikkat çekti

Emina Jahovic yeni imajıyla dikkat çekti

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki son oy farkı

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki son oy farkı

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

FETÖ imamından 'gizli bilgi' itirafı

FETÖ imamından 'gizli bilgi' itirafı

PKK'lı teröristlerin üzerinden çıktı! Maç günü keşif yapmışlar

Teröristlerin üzerinden çıktı! Maç günü keşif yapmışlar

Gözaltına alınan Mustafa Sönmez serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Mustafa Sönmez serbest bırakıldı

Ankara'da eğlence mekanı kurşunlandı: 1 yaralı

Eğlence mekanına kurşun yağdırdılar! Kanlı gece

Aydın’da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Gece yarısı korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.