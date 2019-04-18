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Rabia Naz Vatan'ın ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 17:23 | Son Güncelleme

Soruşturma kapsamında daha önceki ifadelerinin incelenmesi tamamlanan bazı kişiler, yeniden dinleniyor

GİRESUN (AA) - Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili daha önce ifadelerine başvurulan bazı kişiler, yeniden dinleniyor.

Savcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca, 12 Nisan 2018'de meydana gelen olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

Soruşturma kapsamında daha önce ifadelerine başvurulan 50 kişinin anlatımlarının yeniden incelenmesine ilişkin işlemler devam ediyor.

Buna göre savcılık, ifadelerinin incelenmesi tamamlanan bazı kişilerin yeniden dinlenmesine karar verdi.

Yeniden beyanlarına başvurulması gerekli görülen kişiler, Görele Cumhuriyet Başsavcılığına davet edilerek dinleniyor.

Tanık ifadeleri doğrultusunda ortaya çıkabilecek yeni isim veya isimlerin de ifadelerinin alınabileceği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Görele Cumhuriyet Başsavcılığı rabia naz vatan soruşturma

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