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Rabia Naz Vatan'ın ölümü

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.11.2019 18:08 | Son Güncelleme

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt: - "Birileri siyaset üzerinden birilerini suçlama gayretinde. Araştırma komisyonu olayın doğrusunu ortaya çıkaracaktır"

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin birilerinin siyaset üzerinden başkalarını suçlama gayretinde bulunduğunu belirterek, "Araştırma komisyonu olayın doğrusunu ortaya çıkaracaktır." dedi.

Enginyurt, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Rabia Naz Vatan ve şüpheli çocuk ölümlerini araştırma komisyonunun çalışmalarına başladığını, geçen hafta Giresun'un Eynesil ilçesinde inceleme ve dinleme yaptığını anımsattı.

Araştırma komisyonun adı kullanılarak, dün "çok çirkin bir eylem gerçekleştirildiğini" belirten Enginyurt, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün danışmanı olduğunu söyleyen Canan Coşkun'un, olayda tek görgü tanığı Mürsel Küçükal'ın evine giderek, komisyon adına olay yerine çağırdığını anlattı.

Olay yerinde Şaban Vatan, Kazım Kızıl ve Tuğba Kaya'nın da bulunduğunu, Küçükal'dan, Rabia Naz Vatan'ı gördüğü günkü gibi olayı canlandırmasının istendiğini ve "adeta tehdit ve şantajla dört defa süründürüldüğünü" ifade eden Enginyurt, şunları söyledi:

"Araştırma Komisyonunun adı kullanılmıştır. Mürsel Küçükal'ın bu sürünmeler sonunda sırtında yaralar oluşuyor. Mürsel Küçükal'ın eşi duruma itiraz ediyor. Bu dört kişi Mürsel Küçükal'ı bir odaya çekip ifadesini değiştirmesini istiyorlar ve rüşvet teklif ediyorlar. Mürsel Küçükal bunun üzerine polise gidiyor ve bu dört kişi gözaltına alınıyor. Ancak dün akşamdan beri bu kişilerin sanki hak etmediği halde gözaltına alındıkları gibi algı yaratılmaya çalışılıyor."

Canan Coşkun, Kazım Kızıl, Tuğba Demir ve Şaban Vatan'ın komisyonun çalışmalarını gölgelemeye çalıştığını öne süren Enginyurt, "Mürsel Küçükal'ın ifadesini değiştirmesi için baskı oluşturulmasını komisyon adına şiddetle kınıyorum. Dünkü eylem büyük bir karanlığın, kötü bir gücün bu olayı farklı bir yere çekmek istediğinin göstergesidir." dedi.

Bir soru üzerine, baba Şaban Vatan'ın kızının vefatından sonra ilk 22 gün bu olayın bir trafik kazası olduğuna inandığını ancak 22'nci günden sonra fikrini değiştirdiğini anlatan Enginyurt, "Birileri siyaset üzerinden birilerini suçlama gayretinde. Araştırma Komisyonu olayın doğrusunu ortaya çıkaracaktır." diye konuştu.

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