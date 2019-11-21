HABER

Rabia Naz Vatan'ın ölümünün araştırılması komisyonu

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.11.2019 12:40 | Son Güncelleme

Komisyon Giresun'dan çağrılan kişileri dinlemek üzere toplandı

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı.

Aydoğdu, geçtiğimiz haftalarda Giresun'a gittiklerini ve Rabia Naz Vatan'ın ailesi ile görüştüklerini belirterek, "Ailenin acısını paylaştık, onları dinledik. Orada bazı tanıklarla görüştük. Bugün onu devam ettireceğiz. Giresun'dan çağırdımız insanları dinleyeceğiz." dedi.

Konuşmanın ardından toplantı basına kapatılarak, davet edilen kişilerin dinlenilmesine geçildi.

PARTNERÜnlü kalecinin sevgilisinden olay itiraf!Ünlü kalecinin sevgilisinden olay itiraf!
"Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili flaş açıklama"Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili flaş açıklama
İl Başkanından, CHP’li belediye başkanlarına uyarıİl Başkanından, CHP’li belediye başkanlarına uyarı
Anahtar Kelimeler:
araştırma komisyonu rabia naz vatan

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Bakan Soylu'dan Rabia Naz'ın babası hakkında çarpıcı sözler!

Bakan Soylu'dan Rabia Naz'ın babası hakkında çarpıcı sözler!

‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı! Şimdi insanlar bu sütü alabilmek için sıraya giriyor

‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı! Şimdi insanlar bu sütü alabilmek için sıraya giriyor

Demet sert çıktı! 'Saygısız sensin'

Demet sert çıktı! 'Saygısız sensin'

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Akşener'in montajlı fotoğrafını gösterdi! Çok sert tepki geldi

Akşener'in montajlı fotoğrafını gösterdi! Çok sert tepki geldi

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yaşar Büyükanıt'ın yakınlarına başsağlığı telefonu!

Erdoğan'dan Yaşar Büyükanıt'ın yakınlarına başsağlığı telefonu!

"CHP'li isim Erdoğan'la görüştü" iddialarıyla ilgili Fahrettin Altun'dan flaş açıklama

"Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili flaş açıklama

2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda 'milli tank-palet' tartışması

Gergin anlar: Kameralar varken şov yapıyorsunuz!

Rahmi Turan'ın olay yaratan iddiası sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili ilk açıklama

Erdoğan'la görüşen CHP'li kim? Rahmi Turan 21 Kasım bugünkü yazısında isim tartışmasına noktayı koydu

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Rahmi Turan'ın yazısı bomba etkisi yarattı! Canlı yayında 'Beştepe'ye kim gitti?' tartışması!

Canlı yayında 'Beştepe'ye kim gitti?' tartışması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.