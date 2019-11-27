Rabia Naz Vatan'ın ölümünün araştırılması komisyonu

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı.

Giresun'dan gelen tanıkların dinleneceği toplantıda kısa bir konuşma yapan Komisyon Başkanı Aydoğdu, şimdiye kadar 23 kişiyi dinlediklerini belirterek "Rabia Naz Vatan olayı başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümleri üzerine yoğunlaşıp olayların sosyal, hukuku ve uygulamaya yönelik hususlarını ele alacağız." dedi.

Aydoğdu'nun açıklamasının ardından, toplantı basına kapalı olarak devam etti.

