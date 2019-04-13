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Rabia Naz’a adalet için toplandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 22:33 | Son Güncelleme

Giresun’un Eynesil ilçesinde bir yıl önce evinin önünde yaralı halde bulunup, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın ölümünün aydınlatılması ve adaletin yerini bulması amacıyla Samsun’da bir sivil toplum kuruluşu üyeleri eylem gerçekleştirdi.Samsun Kadın Meclisi üyeleri, Giresun’un Eynesil ilçesinde bir yıl önce evinin önünde yaralı halde bulunup, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın ölümünün aydınlatılması ve adaletin yerini bulması amacıyla eylem gerçekleştirdi.

Giresun’un Eynesil ilçesinde bir yıl önce evinin önünde yaralı halde bulunup, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın ölümünün aydınlatılması ve adaletin yerini bulması amacıyla Samsun’da bir sivil toplum kuruluşu üyeleri eylem gerçekleştirdi.

Samsun Kadın Meclisi üyeleri, Giresun’un Eynesil ilçesinde bir yıl önce evinin önünde yaralı halde bulunup, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın ölümünün aydınlatılması ve adaletin yerini bulması amacıyla eylem gerçekleştirdi. "Gerçek Açığa Çıkarılsın Rabia Naz’a Adalet" temasıyla gerçekleştirilen eylemde kalabalık Rabia Naz için sloganlar attı.

Daha sonra grup adına açıklamalarda bulunan Duygu Kasar, Kadın Meclisleri olarak Rabia Naz’a adaletin sağlanması, tüm çocukların yüzünün gülebilmesi için Rabia Naz Vatan’ın ailesinin yanında olduklarını söyledi. Açıklamanın ardından grup dağıldı.

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