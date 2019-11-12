Rabia Naz'ın adı, kardeşiyle yaşıyor

MELTEM ÖZTÜRK - Evinin önünde yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz'ın ismi, yeni doğan kardeşinde yaşıyor.

Rabia Naz'ın ailesi, kızlarının yaşarken, "Bir kardeşim olsun adını da benim adımı koyalım." dileğini yerine getirdi ve yeni doğan bebeklerinin ismini Rabia Naz koydu.

Anne Atika ve baba Şaban Vatan, kızlarının son dönemde, "Bir kız kardeşim olsun adını da benim adımı koyalım. Büyük Rabia Naz küçük Rabia Naz oluruz." sözleriyle dile getirdiği isteğini, 40 gün önce doğan çocuklarında yerine getirdi.

Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması ve Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi İçin Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, hafta sonu Vatan'ın yaşamını yitirdiği Giresun'un Eynesil ilçesinde temaslarda bulundu ve ailesiyle görüştü.

Komisyon üyesi, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, komisyonun Eynesil'deki temaslarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Amaçlarının, Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümünün üzerindeki sis perdesini kaldırmak ve olayı aydınlatmak olduğunu dile getiren Kılıç, Eynesil’de öncelikle Rabia Naz’ın ailesini ziyaret ederek, yaklaşık 3 saat süren görüşme gerçekleştirdiklerini, acılı aileye başsağlığı dileklerini ilettiklerini anlattı.