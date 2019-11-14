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Rabia Naz’ın Babası Şaban Vatan ile İki Gazeteci Gözaltında

14.11.2019 16:35 | Son Güncelleme

12 Nisan 2018’de Giresun’un Eynesil ilçesindeki evinin önünde ağır yaralı olarak bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede ölen 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan, bugün polis ekipleri tarafından ifade almak üzere emniyet müdürlüğüne götürülmesinin ardından gözaltına alındı

Rabia Naz’ın Babası Şaban Vatan ile İki Gazeteci Gözaltında

12 Nisan 2018’de Giresun’un Eynesil ilçesindeki evinin önünde ağır yaralı olarak bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede ölen 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan, bugün polis ekipleri tarafından ifade almak üzere emniyet müdürlüğüne götürülmesinin ardından gözaltına alındı.

Vatan, uzun zamandan beri kızının Adli Tıp raporunda yer aldığı şekilde ‘yüksekten düşme’ sonucu öldüğüne inanmıyor ve kamuoyunun dikkatini kızının ölümüne çekmek için uğraş veriyor.

Vatan, geçtiğimiz günlerde bir video çekerek kızının yüksekten düştükten sonra sürünerek ağır yaralı olarak bulunduğu yere gelmesinin imkansız olduğunu ispatlamaya çalıştı.

Gazeteci Canan Coşkun ve belgeselci Kazım Kızıl gözaltında

Geçtiğimiz hafta 12 kişiden oluşan bir TBMM Araştırma Komisyonu, ilçede çalışmalar yaptı.

Heyette bulunan CHP’li milletvekilleri Jale Nur Süllü, Necati Tığlı ve Sevda Erden Kılıç adına çalışma yapan gazeteci Canan Coşkun ve belgeselci Kazım Kızıl da dün akşam gözaltına alındı.

Coşkun’a bir yıl sonra ifadesini değiştiren tanık Mürsal Küçükal’la ilgili yaptığı görüşmeye dair sorular yöneltildi.

CHP’li komisyon üyeleri: ‘‘Acılı baba ve gazeteciler derhal serbest bırakılmalı’’

Şaban Vatan, Canan Coşkun ve Kazım Kızıl’ın polis tarafından gözaltına alınmasının ardından CHP’li milletvekilleri bir açıklama yayınlayarak bu duruma tepki gösterdiler.

Açıklamada, ‘‘İlçede araştırma yapan gazetecilerin çalışmalarının kamuoyunun bilgilenmesine hizmet edeceği gibi, komisyonumuzun çalışmalarına da önemli katkı sağlayacağı inancındayız. 1,5 yıldır aydınlatılamayan olayda komisyonumuz çalışmalarına henüz yeni başlamışken savcılığın gazetecileri hedef alması, ülkemizdeki basın ve ifade özgürlüğünün geldiği noktayı göstermesi açısından da kaygı verici. Hem acılı baba Şaban Vatan, hem de olayın aydınlatılması için çaba gösteren gazeteciler derhal serbest bırakılmalı’’ dendi.

Milletvekilleri, adli makamlardan beklentinin gazetecilerin gözaltına alınması değil, 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümünün üzerindeki gölgenin bir an önce aydınlatılarak kamu vicdanın rahatlatılması adına sorumluların yargı önüne çıkartılması olduğunu söylediler.

‘Eşimi susturmaya çalışıyorlar’ diyen Atika Vatan’ın evinde polis arama yaptı

Eşinin ifade alınmak üzere Eynesil Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmesinin ardından Atiye Vatan, kucağında 40 günlük çocuğuyla evinin salonunda bir video çekerek Rabia Naz cinayetini takip eden gazeteci Metin Cihan’a bir video gönderdi.

Cihan’ın sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, ‘‘Bu sabah yine ifadenizi alıyoruz diye eşimi gözaltına aldılar. Tıpkı daha önce akıl yargılaması olayında olduğu gibi. Eşim bir adım ileri gidip bir şeyleri ortaya çıkardığı zaman onu direkt susturmaya çalışıyorlar. Ben elimde bebeğim, kucağımda 40 günlük bebeğimle eşimin adaletini buradan sağlamaya çalışıyorum. Sesimi duyurmaya çalışıyorum. Benim devletim nerede?’’ dediği görülen Atiye Vatan’ın evine kısa bir süre sonra polisler geldi.

Ellerinde arama emri olan Eynesil Emniyet Müdürlüğü mensupları, evdeki bilgisayar ile eski bir cep telefonu ve arama sırasında Atika Vatan’ın yanında bulunan arkadaşının cep telefonunu aldılar.

Lütfü Türkkan: ‘‘Çocuğun neden öldüğünü araştıran bir babaya zulüm yapılıyor, bu rejimin adı nedir?’’

Eynesil’de bugün yaşananlara İyi Parti TBMM Grup Başkanı Lütfü Türkkan da tepkili.

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan İyi Parti Grup Başkanı Lütfü Türkkan, Türkiye çok zor günlerden geçiyor. Mutfakta tencere kaynamıyor, insanlar işsiz. Ama bütün bunlarla beraber bir adam, evladının, Rabi Naz’ın öldürüldüğünü iddia eden, bu kızının nasıl öldüğünün ortaya çıkması için uğraşan bir adama büyük bir zulüm yapılıyor. Bu sabah gözaltına alınıyor. Yetmiyor. Bu duruma tepkisini video çekerek gösteren Rabia Naz’ın annesinin evi basılıyor. Bu rejimin adı nedir? Kızlarını kaybetmiş bu insanlar acayip yaralılar. Ve onlara bu muamele yapılıyor. Bu işe artık birilerinin dur demesi gerek’’ dedi.

Türkkan, Giresun’un Eynesil ilçesine giren TBMM Araştırma Komisyonu üyeleri arasında bulunan İyi Parti İstanbul milletvekili Hayrettin Nuhoğlu’nun da birilerinin korunduğu düşüncesinde olduğunu da aktardı.

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