Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan karakola götürüldü

Rabia Naz'ın ölümünü incelemek amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nu olay yerinde takip eden gazeteci Canan Coşkun ve belgeselci Kazım Kızıl da dün gözaltına alınmıştı.

Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümünü yakından izleyen ve kamuoyunun gündemine taşıyan gazeteci Metin Cihan, Rabia Naz'ın babasının karakola götürülmesiyle ilgili kendisine eşinin ilettiği mesajı yayınladı.

11 yaşındaki Rabia Naz Vatan 12 Nisan 2018 tarihinde Eynesil ilçesindeki evlerinin önünde yaralı halde bulunmuş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Rabia Naz’ın ölümü kayıtlara intihar olarak geçmişti. Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan ise kızının intihar sonucu değil, bir aracın çarpması nedeniyle öldüğünü ve olayın üstünün kapatılmaya çalışıldığını öne sürmüştü. Rabia Naz'ın ölümünün üzerinden bir buçuk yıl sonra TBMM Araştırma Komisyonu çalışmalarına başlamış ve geçen hafta olay yerinde incelemelerde bulunmak, tanık ve görgü tanıklarını dinlemek amacıyla Eynesil ve Giresun'a gitmişti.

DHA/DW,MK/HT

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