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Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın ikamete yaklaşmama kararını ihlal ettiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 22:19 | Son Güncelleme

Giresun'un Eynesil ilçesinde geçen yıl 11 yaşında hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan'ın, mahkemenin verdiği Mürsel Küçükal ve ikametine yaklaşmama kararını ihlal ettiği iddiası üzerine, tutanak tutularak gereği için Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne gönderildiği bildirildi.

Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın ikamete yaklaşmama kararını ihlal ettiği iddiası

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Şaban Vatan tarafından, "şantaj, kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, adil yargılamayı etkileme" fiillerine muhatap ve olayda tanık olan Küçükal'ın, Eynesil İlçe Emniyet Müdürlüğünün sabit hattını arayarak, Vatan'ın, evine yaklaşmaması ile ilgili koruma kararı olmasına rağmen ikametinin önünden araçla geçtiğini ve tatbikat yaptığını beyan ettiği anlatıldı.

Bunun üzerine 84-75 ve 84-90 kod nolu ekiplerin Küçükal'ın evine intikal ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eve intikal esnasında Şaban Vatan'ın 28 RB 902 plakalı beyaz renkli Toyota marka araçla bahse konu yerden seyir halinde geçip uzaklaştığı görülmüştür. İkamet önünde Mürsel Küçükal ve yanında bulunan Ramazan Küçükal ile görüşülmüş, şahıslar görevli ekiplerimize Vatan'ın gün içinde ikametlerinin önünden seyir halinde geçtiğini ve yine 50 metreden fazla yaklaşmama kararı bulunmasına rağmen ikametlerinin etrafında bulunduğuna dair resim çektikleri, resimleri kendi rızaları ile ekiplerimize verebilecekleri hususunda beyanda bulunmuşlardır. Şaban Vatan'ın, mağdur Mürsel Küçükal'ın ikametine 50 metre yaklaşmama kararını ihlal ettiğine dair tutulan tutanak, günün nöbetçi cumhuriyet savcısını da bilgilendirmek suretiyle Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne gereği için gönderilmiştir." (AA)

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Mürsel Küçükal rabia naz vatan Şaban Vatan

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