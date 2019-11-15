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Rabia Naz'ın babası ve gazeteciler serbest

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 00:13 | Son Güncelleme

Giresun'da, geçen yıl şüpheli bir biçimde hayatını kaybeden Rabia Naz'ın gözaltına alınan babası Şaban Vatan ve gazeteciler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçen yıl Giresun'da şüpheli biçimde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan ve TBMM araştırma komisyonunun olay yerindeki çalışmalarını takip eden gazeteciler Canan Coşkun, Tuba Demir ve belgeselci Kazım Kızıl'ın adli kontrol, yurt dışına çıkış yasağı ve müştekinin evine yaklaşmama koşullarıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Türkiye Basın Yayın ve Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK Basın-İş) gazeteciler ve baba Vatan'ın serbest bırakılmalarıyla ilgili yaptığı paylaşımda adli kontrol uygulamasının kaldırılmasını talep etti.

Giresun Valiliği'ndan yapılan açıklamada Şaban Vatan ve beraberindeki üç kişinin Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal'ı bir atölyeye kapatıp tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alındığı belirtilmişti.

Rabia Naz'ın ölümünü incelemek amacıyla kurulan ve Eynesil'e giden TBMM Araştırma Komisyonu'nun çalışmalarını olay yerinde takip eden gazeteciler Coşkun ve Demir ile belgeselci Kızıl dün, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan ise bugün gözaltına alınmıştı.

DW/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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