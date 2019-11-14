Rabia Naz'ın ölümü: Baba Şaban Vatan ve gazeteciler Canan Coşkun, Kazım Kızıl, Tuğba Demir adli kontrol şartıyla serbest

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da serbest bırakılma kararı öncesi olayla ilgili Twitter'da şu mesajları paylaşmıştı:

Şaban Vatan'ın avukatı Emel Bodur Kılıç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada müvekkilinin 'CMK 109 hükmü ile serbest bırakıldığını' duyurdu ve "Son sözü yargı söyleyecektir" dedi.

Emniyetteki sorgusunda, soruşturmada tanık olarak yer alan Mürsel Küçükal ile yaptığı görüşmeler sorulan gazeteci Canan Coşkun'a 'şantaj, tehdit, kasten yaralama, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamaları yöneltildi.

Görele Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen Coşkun, Kızıl, Demir ve Vatan hakimlik sorgularının ardından yurt dışına çıkış yasağı ve tanığın evine yaklaşmama tedbiri uygulaması kararıyla serbest bırakıldı.

Rabia Naz'ın ölümünü araştırmak için Eynesil'de bulunan gazeteciler Çarşamba günü, baba Şaban Vatan da Perşembe günü gözaltına alınmıştı.

Giresun'da Rabia Naz'ın hayatını kaybettiği Eynesil'de gözaltına alınan Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan ve gazeteciler Canan Coşkun, Kazım Kızıl ve Tuğba Demir mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"(…) Aylardan beri bu meseleyi takip ediyorum. Kimse bu meseleye korkudan girmek istemiyor. Girenleri de sosyal medyada ya marjinaller ya da yüreği acıyanlar tepkiyle susturuyorlar.

"Yargı emniyet adli tıp herkes görevini yapıyor. Buradan çıkarılmak istenen hedeflenen sonuç şudur; Rabia Naz kızımız üzerinden yargı, emniyet, tüm kurumlar birileri tarafından felç edilmek isteniyor.

https://twitter.com/suleymansoylu/status/1195061427494703104?s=20

"Bugüne kadar babanın iddialarını kanıtlayacak en ufak bulguya rastlamadık. Bu meseli kapatabilecek Türkiye'de bir güç yok. Böyle bir vicdan da yok. Bu konu sosyal medyanın malzemesi değil adaletin işidir.

"Şaban Vatan şahsıma da defalarca hakaret etmesine rağmen hep acısına, yaşadıklarına yordum. Ancak son olay araştırılması, irdelenmesi gereken başka bir boyuta taşındı.

"Kimsenin kendisini hâkim savcı yerine koyup başkasının kişilik haklarını ihlal etmeye, zorla alıkoymaya, ifadesini değiştirmesi için tehdit etmeye ve işkence yapmaya hakkı yoktur. Hukuk doğrusunu yapmaktadır."