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Rabia Naz'ın ölümünde canlandırma önerisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 17:07 | Son Güncelleme

GİRESUN'un Eynesil ilçesinde şüpheli bir şekilde yaşımını yitiren Rabia Naz Vatan'ın (11) ölümünün araştırılması için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nda MHP'li üye Cemal Enginyurt, canlandırma yapılması önerisinde bulundu.

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- GİRESUN'un Eynesil ilçesinde şüpheli bir şekilde yaşımını yitiren Rabia Naz Vatan'ın (11) ölümünün araştırılması için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nda MHP'li üye Cemal Enginyurt, canlandırma yapılması önerisinde bulundu. Komiyon Başkanı Cengiz Aydoğdu ise bu önerinin olayın aydınlatılmasına bir katkısının olacağını düşünmediğini belirtti.
Eynesil'de 13 Nisan 2018'de evinin önünde yaralı halde bulunduktan sonra hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, ilk toplantısını yaptı. AK Parti Akrasay Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplanan komisyonda üyeler, komisyonun ilk çalışmasının Rabia Naz Vatan'ın ölümünün yaşandığı Eynesil ilçesine yapılması, küçük kızın öldüğü yerde ve bölgede incelemelerde bulunulması gerektiği talebini iletti. Üyeler, Kasım ayının ilk haftası Eynesil'e gidilmesini istedi.
'CANLANDIRMA YAPILMALI'
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin intihar iddialarının kafasını karıştırdığını söyleyerek komisyona canlandırma yapılması önerisinde bulundu. Cemal Enginyurt, "Bir binanın üzerinden çocuk hızlı bir şekilde koşuyor ve 10 metre üzerinde mesafeden düşerek intihar edip, ölüyor. Bu benim aklıma yatmıyor. Bu konuda adli tıp raporunu doğru bulmuyorum. Komisyon takdir ederse bir 'deney' ya da 'araştırma' deyin, aynı yaşta çocuklarla bir canlandırma yaptıralım. Bir eğitim kurumu, spor kurumunu görevlendirelim. 11 yaşında 60 kilo bir çocuğu yatay bir şekilde koşarak atlatın. Binanın üzerinden değil yatay olarak, eğer 4 metreyi geçerse çocuğun intihar ettiğini kabul edelim. 11 metreyi nasıl atlayarak intihar etti? Bu konu komisyonumuzun gündeminde ilk ele alınacak konu olmalı. Dikkate almanızı istiyorum" dedi.
'GİTTİĞİMİZDE OLAYI ANLAYACAĞIMIZ DÜŞÜNÜYORUM'
Komisyon Başkanı Cengiz Aydoğdu ise komisyon çalışmalarında Adalet, İçişleri, Aile ve Sağlık Bakanlıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü, üniversiteler, Adli Tıp Kurumu'ndan uzman görevlendirilmesi talebinde bulacaklarını kaydederek şunları söyledi:
"Cemal Bey'in dediği gibi canlandırma olayına girersek Şule Çet olayında da canlandırma yapılmıştı. Biz yasama organıyız. Olayın aydınlatılmasında herhangi bir katkısının olacağını çok düşünmüyorum; ama olayın aydınlatılmasında varsa engelleyenler, bu tür olayların üstünün örtülmesi, soruşturmada güç sahipleri, nüfuz sahipleri varsa, sebebi ve sonucu, buradan nasıl bir yasal çerçeve çıkarırız, en önemlisi çalışmalarımızın sonucunda yasa değişikliği teklifi sunabilir miyiz? Gittiğimizde olayı anlayacağımızı düşünüyorum. Taşrada dışarıdan anlatıldığı gibi değildir olaylar. Bir olay anlatılarak karmaşık hale getirilebilir. Bu çerçevede ne yapabiliriz, hangi yasal düzenlemeleri yapabiliriz? Bürokraside, toplumsal algıda nasıl bir duvar ile karşı karşıyayız bunu göreceğiz."
'RABİA NAZ DIŞINDAKİLERE GENEL OLARAK BAKARIZ'
Komisyon üyeleri Rabia Naz Vatan'ın ölümü dışında diğer şüpheli çocuk ölümlerinin de araştırılması önerisinde bulunması üzerine Komisyon Başkanı Cengiz Aydoğdu "Rabia Naz olayından başka bir olay alırsak altından kalkamayız. Bunun dışındaki olaylara genel çerçeve olarak bakarız. Ama gidip oraya odaklanırsak, binlerce olay gelir altından kalkamayız. Şüpheli ölüm başlı başına bir araştırma konusu, bir sonuca ulaşamayız. Bu olay dışında herhangi bir olayın alınmaması taraftarıyım" dedi.
'SORUMLUSU KİMSE HESAP SORMAKTAN MEMNUNİYET DUYARIM'
​Komisyonun Katip Üyesi AK Partili Ahmet Özdemir, komisyonun divan üyelerinin hepsinin AK Parti'den oluştuğu eleştirisi üzerine, "Konuyu araştırmaya başladığımızda göreceksiniz ki bu konuda orada hayatını kaybetmiş küçük çocuğu araştıracağız. İktidar kimliğimle alakası yok. Benim 2 çocuğum var. O çocuğun başına gelmiş işin sorumlusu kimse onun hesabını sormaktan büyük bir memnuniyet duyarım. Burada katip üye olmak benim için önemli değil. Bizim AK Parti milletvekili olmamız veya sizin başka bir partide olmanız bu komisyonun çalışma gündeminde hiçbir zaman olmayacak" dedi.

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