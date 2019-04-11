Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin soruşturma

GİRESUN (AA) - Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, "Rabia Naz kızımızın ölümü olayıyla ilgili hiçbir şüphe kalmadan bu araştırılacaktır." dedi. Alan, makamında düzenlediği basın toplantısında, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Soruşturmada hemen hemen sona gelindiğini, Giresun ve Trabzon Adli Tıp Kurumunun ardından İstanbul Adli Tıp Kurumundan da rapor alınacağını ifade eden Alan, kurumdan gelecek rapor ve bazı kriminal inceleme sonuçlarına göre olayla ilgili kararın verileceğini aktardı. Alan, olayla ilgili kamuoyu ve sosyal medyada bilgi kirliliğine rastladıklarını belirterek, "Öncelikle şunu söylemek istiyorum; Türk yargısı bu konuyla ilgili kararını her türlü ihtimali araştırarak verecektir. Milletimizin, Türk yargısının kararını buradan beklemesini istirham ediyoruz." diye konuştu. Baba Şaban Vatan'ın psikiyatrik bazı sorunlar yaşaması nedeniyle hastaneye sevk edilmesiyle alakalı da bazı basın yayın kuruluşlarında haber yer aldığına işaret eden Alan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şaban Vatan'ın tedavi süreci ile ilgili ya da bu iddialarla ilgili dosyalarımızın, Rabia Naz'ın ölümü olayıyla hiç alakası yoktur. Bu soruşturma ayrı, Şaban Vatan ile ilgili bazı şikayetler üzerine yapılmakta. Özellikle Şaban Vatan'ın ağabeyi ve annesinin bu konuda ifadeleri var, psikolojik bazı sıkıntılar yaşadığını belirtmişler. Bu nedenle de tedavi süreci başladı. Biz yasal bir gereklilik olarak Şaban Vatan'ın psikiyatrik raporunu almak zorundayız. Bu süreç devam ediyor. Rabia Naz olayıyla hiçbir alakası, ilgisi yoktur. Bu konudaki araştırmalar devam etmektedir. Mahkeme son olarak bir karar verdi. O karar doğrultusunda Giresun Sulh Ceza Mahkemesi kararı doğrultusunda Şaban Vatan cezai ehliyeti noktasında değerlendirme yapılmak üzere ilgili sağlık kuruluşuna sevk edilecektir." - "Soruşturmada her türlü ihtimal değerlendirilerek gereği yapılacaktır" Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili birkaç kez adli tıp raporları ve bazı kriminal raporlar alındığını belirten Başsavcı Alan, "Her süreç 3-4 ay sürdü. Bu nedenle bu aşamaya kadar geldi. Zaman zaman başka iddialar da ortaya atıldığı için onları da araştırma durumu söz konusu oldu. Bu nedenle soruşturma bu kadar sürdü." dedi.