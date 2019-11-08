Rabia Naz'ın ölümünün araştırılması ile ilgili komisyon üyeleri Eynesil'de

GİRESUN (AA) - Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Rabia Naz'ın yaşamını yitirdiği Giresun'un Eynesil ilçesine ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplanan komisyon, baba Şaban ve anne Atika Vatan ile görüştü. Görüşme yaklaşık 3 saat sürdü.

Cengiz Aydoğdu, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kamuoyu gündemini meşgul eden, vicdanları yaralayan, herkesi çok üzen acılı bir ölümün aydınlatılması için burada olduklarını söyledi.

Esasen konunun yargıda olduğunu belirten Aydoğdu, "Devam eden bir soruşturma üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul kararıyla oluşturulan araştırma komisyonu olarak biz daha çok bu işin seyrini inceleyeceğiz." dedi.

Aydoğdu, demokratik devletin iki esası olduğuna işaret ederek, "Birisi Meclis, diğeri milletin devletine olan güveni. Bu güven dediğimiz şeyin tezahürü öncelikle Meclistedir, sonra devletin adaletindedir. Burada milletvekiline, belediye başkanına, muhtarına, ülkenin yönetilmesi için kendisini yöneteceklere oy veren vatandaş aynı zamanda kendi adına karar veren adaletin de aydınlık temiz dürüst olmasını ister. Esasen 'adalet mülkün temelidir' sözünün dayanağı da budur." diye konuştu.