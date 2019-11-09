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Rabia Naz'ın ölümünün araştırılmasıyla ilgili komisyon üyeleri Giresun'daki çalışmasını tamamladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 12:35 | Son Güncelleme

Rabia Naz'ın ölümünün araştırılmasıyla ilgili komisyon üyeleri Giresun'daki çalışmasını tamamladı

GİRESUN (AA) - Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Giresun'daki çalışmasını tamamladı.

Dün Rabia Naz'ın yaşamını yitirdiği Giresun'un Eynesil ilçesinde aileyi evinde ziyaret ederek çalışmalara başlayan AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığınki komisyonun üyeleri, Rabia Naz'ın kamera kayıtlarında olay günü geçtiği cadde üzerinde yürüyerek, baba Şaban Vatan'ı dinledi.

Vatan ailesinin bir süre önce taşındığı ve Rabia Naz Vatan'ın intihar ettiği öne sürülen evin çatısında incelemelerde bulunarak ilçeden ayrılan komisyon üyeleri Giresun merkezdeki bir otelde ilgililerle görüştü.

Burada 14 kişiyi dinleyen komisyon üyeleri, Giresun'daki çalışmalarını tamamlayarak kentten ayrıldı.

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Komisyon rabia naz vatan TBMM

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