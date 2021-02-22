Rabia Yaman evinin balkonunda paylaştığı pozla olay oldu

Bir dönem Şükrü Özyıldız'la aşk yaşayan Rabia Yaman'dan yaz aylarından kalma fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

Bir dönem de adı Can Yaman'la anılan ünlü tasarımcı, evinin balkonunda bikiniyle güneşlendiği anda çektirdiği kareyi yayınlandı. Düzenli olarak spor yapan Yaman'ın düzgün fiziği ve dövmeleri dikkat çekti.

Son dönemin konuşulan isimlerinden Yaman, '365 Gün'ün yıldızı Michele Morrone ile takipleşmesi nedeniyle tehditler almıştı. Aralarında aşk olmadığını söyleyen tasarımcı, "Arkadaşım" açıklamasını yapmıştı.



