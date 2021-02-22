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Rabia Yaman evinin balkonunda paylaştığı pozla olay oldu

22.02.2021 11:42 | Son Güncelleme:
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Rabia Yaman evinin balkonunda paylaştığı pozla olay oldu

Şükrü Özyıldız ve Can Yaman gibi ünlü oyuncularla aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Rabia Yaman, evinin balkonunda verdiği pozlarla adından söz ettiriyor.

Bir dönem Şükrü Özyıldız'la aşk yaşayan Rabia Yaman'dan yaz aylarından kalma fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

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Bir dönem de adı Can Yaman'la anılan ünlü tasarımcı, evinin balkonunda bikiniyle güneşlendiği anda çektirdiği kareyi yayınlandı. Düzenli olarak spor yapan Yaman'ın düzgün fiziği ve dövmeleri dikkat çekti.

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Son dönemin konuşulan isimlerinden Yaman, '365 Gün'ün yıldızı Michele Morrone ile takipleşmesi nedeniyle tehditler almıştı. Aralarında aşk olmadığını söyleyen tasarımcı, "Arkadaşım" açıklamasını yapmıştı.

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