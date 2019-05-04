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Rabıta'dan Yahudilerin Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceği iddiasına yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 16:13 | Son Güncelleme

Rabıta'dan Yahudilerin Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceği iddiasına yalanlama

RİYAD (AA) - İslam Dünyası Birliği (Rabıta), İsrail'in Yahudi bir heyetin ilk defa Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceği iddiasını yalanlayarak, heyetin çeşitli dinlere mensup ABD'lilerin bulunduğu bağımsız bir heyet olduğunu duyurdu.

Rabıta'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, İsrail'in ilk defa Ocak 2020'de Yahudi bir heyetin Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceği iddiasına ilişkin yapılan açıklamada, heyetin çeşitli dinlere mensup ABD'lilerin bulunduğu bağımsız bir heyet olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Washington'daki Holokost Anma Müzesi'nden çeşitli dinlerden mensupları barındıran bağımsız ABD heyeti Rabıta tarafından davet edildi. Rabıta, heyetin Suriyeli mülteciler ve Rohingya Müslümanlarına yönelik katliamlar konusuna verdiği önemi dikkati aldı. Ziyaretin ve davetin herhangi özel bir dini heyetle yapılan bir anlaşmayla ilgisi yok." ifadelerine yer verildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığının "İsrail Arapça" Twitter hesabından dün yapılan açıklamada, Rabıta Genel Sekreteri Muhammed Bin Abdulkerim El-İsa'nın bir konuşmasının görüntüleri paylaşılarak, "El İsa'nın ifadelerine göre Yahudi bir heyetin Rabıta'nın daveti üzerine Ocak 2020'de Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceği" öne sürülmüştü.

Görüntülerde El-İsa'nın, "Bizi bu ziyarete sevk eden İslami ve insani değerlerimizdir. Holokost'tan bir heyet Rabıta'nın daveti üzerine Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek." ifadeleri yer almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
israil Rabıta Suudi Arabistan

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