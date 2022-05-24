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Rachel Araz'ın acı günü: Kalbim paramparça!

24.05.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Rachel Araz'ın kayınvalidesi Suzan Kiresepi hayatını kaybetti. Araz, acı haberi "Güzel Suzikam gerçek bir melek oldu" sözleriyle duyurdu.

Rachel Araz'ın acı günü: Kalbim paramparça!

İş insanı Sami Kiresepi ile 2016 yılında hayatını birleştiren ve bu evlilikten iki çocuğu bulunan Rachel Araz, aldığı acı haberle yıkıldı. Araz'ın 'Suzikam' dediği kayınvalidesi Suzan Kiresepi vefat etti.

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Rachel Araz, üzücü haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"GERÇEK BİR MELEK OLDU"

Kayınvalidesiyle birlikte çekilen fotoğraflarını yayınlayan Araz, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

Güzel Suzikam, kuklamoum gerçek bir melek oldu... Ne yazsam az kalır, veda etmeye de küsüm çoktandır... Kalbim paramparça... Yetiştirdiğin iki evlat için, bana yaptığın annelik için, herkese açtığın kalbin ve sofraların için, hayatı bu denli sevmeyi, her saniyesinden keyif almayı öğrettiğin için, evlat nasıl yetiştirilir gösterdiğin için, oğullarına bu kadar güzel sevmeyi öğrettiğin için, evimizi çiçeklendirdiğin için, elimi bir saniye bile bırakmadığın için, seni sen yapan hiçbir şeyden vazgeçmediğin için tüm kalbim, benliğim, canım ve ruhumla teşekkür ederim. Anneme de bizi anlat.
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Rachel Araz'ın eşi Sami Kiresepi'nin annesi Bodrum'da yaşıyordu. Anne Suzan Kiresepi'nin ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.


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