Rachel Cook poz için bikini giydi, peruk taktı

Youtuber ve Instagram fenomeni olarak tanınan 23 yaşındaki Rachel Cook geçtiğimiz gün Meksika'nın Tulum kentinde bir tatil köyünde görüntülendi.

Instagram'da 2.7 milyon takipçisi olan Rachel Cook, bir süre önce saçlarını kısacık kestirmişti. Genç model, Tulum kentinde yapılan o çekimde kamera karşısına geçerken peruk kullandı.

Önce beyaz bir mayo ile poz verdi Cook. Daha sonra da alt parçası mavi, üst parçası yeşil bir bikiniyle objektif karşısına geçti.

Rachel Cook ile kamera arkası ekibinden görevliler sık sık pozlar öncesi fikir alışverişinde bulunup hararetli konuşmalar yaptı.



