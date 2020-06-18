MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Rachel Cook poz için bikini giydi, peruk taktı

Rachel Cook poz için bikini giydi, peruk taktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2020 10:24 | Son Güncelleme

Adını Instagram'da yaptığı paylaşımlarla duyuran ve sonra da moda dünyasına geçiş yapan Rachel Cook iş için peruk taktı. Rachel Cook seksi pozlarıyla dikkat çekti.

Youtuber ve Instagram fenomeni olarak tanınan 23 yaşındaki Rachel Cook geçtiğimiz gün Meksika'nın Tulum kentinde bir tatil köyünde görüntülendi.

Instagram'da 2.7 milyon takipçisi olan Rachel Cook, bir süre önce saçlarını kısacık kestirmişti. Genç model, Tulum kentinde yapılan o çekimde kamera karşısına geçerken peruk kullandı.

Önce beyaz bir mayo ile poz verdi Cook. Daha sonra da alt parçası mavi, üst parçası yeşil bir bikiniyle objektif karşısına geçti.

Rachel Cook ile kamera arkası ekibinden görevliler sık sık pozlar öncesi fikir alışverişinde bulunup hararetli konuşmalar yaptı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çukur'un yıldızından ilk aşk pozu! Beğeni yağdı Çukur'un yıldızından ilk aşk pozu! Beğeni yağdı
Tepki çekti! O kelimeyi sansürledilerTepki çekti! O kelimeyi sansürlediler
Demet Özdemir Survivor'a damga vurdu!Demet Özdemir Survivor'a damga vurdu!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli karar!

MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli karar!

İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takma zorunluluğu getirildi

İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takma zorunluluğu getirildi

Dr. Serdar Savaş 'Mutlaka ertelenmeli' dedi ve...

Dr. Serdar Savaş 'Mutlaka ertelenmeli' dedi ve...

Neden elendi? 'O özellikleri yoktu'

Neden elendi? 'O özellikleri yoktu'

Kan donduran detaylar ortaya çıktı! Katil baba mezar bile kazmış

Kan donduran detaylar ortaya çıktı! Katil baba mezar bile kazmış

Survivor Nisa'dan Sercan ve Evrim itirafı!

Survivor Nisa'dan Sercan ve Evrim itirafı!

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Mehmet Aslantuğ'dan duygu dolu video!

Mehmet Aslantuğ'dan duygu dolu video!

Talihsiz olaylardan sonra Acun'dan Survivor için flaş karar!

Talihsiz olaylardan sonra Acun'dan Survivor için flaş karar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Buket Aydın'dan bomba açıklamalar! 'İntikamım acı olacak'

Bomba itiraf! 'İntikamım acı olacak'

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel soluğu sokakta aldı! 'Orman kaçkını gibiyiz'

'Orman kaçkını gibiyiz. Biraz uzaklara...'

Kocan Kadar Konuş filmine Kanal D'den 'gay' sansürü

Tepki çekti! O kelimeyi sansürlediler

Kuşum Aydın'ın vasiyeti: 'Şu şerefsizleri not al...'

Vasiyetini açıkladı! 'Şu şerefsizleri not al...'

Cüneyt Özdemir'in tepki çeken videosu! 'Toplu taşımada yaslarsa...'

Bu sözlere tepki yağdı! 'Toplu taşımada yaslarsa...'

Kerimcan Durmaz'dan Caner Çalışır itirafı: Küs bir şekilde ayrılmayı istemezdim

Kerimcan Durmaz'dan Caner Çalışır itirafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.