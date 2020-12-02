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Rachel Hilbert kız arkadaşlarıyla tatilde

02.12.2020 11:21 | Son Güncelleme:
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Victoria's Secret modeli Rachel Hilbert, kız arkadaşlarıyla birlikte Meksika'nın dünyaca ünlü turizm merkezi olan Tulum'da tatil yapıyor. Önceki gün plajda görüntülenen Hilbert, keyifli halleriyle dikkat çekti.

ABD'li model Rachel Hilbert, bir grup kız arkadaşıyla birlikte Meksika'da güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor.

Plaj için siyah bir bikini giyen Hilbert, önceki gün sahilde objektiflere takıldı. 25 yaşındaki model, görüntülendiğini fark etmesine rağmen keyfini hiç bozmadan eğlenmeye devam etti.

New York'ta büyüyen Rachel Hilbert, lise eğitimini görürken çeşitli model ajanslarının seçmelerine katılmıştı.

PATENCİYDİ

Hilbert, o dönemlerde iddialı bir patenci ve dansçı olarak tanınıyordu. 2015 yılında 'Younger' adlı televizyon dizisinde rol alan Rachel Hilbert, aynı sene Victoria's Secret modeli olarak seçildi.
Uzun süre iç çamaşırı modelliği yapan Hilbert, bunun yanı sıra birçok ünlü markanın tanıtım yüzü olarak da görev yapıyor.

Victoria's Secret modeli Rachel Hilbert

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