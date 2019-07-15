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Rackete: Sığınmacıların Libya’dan çıkartılması Avrupa’nın tarihi sorumluluğu

15.07.2019 18:08 | Son Güncelleme

Carola Rackete, Libya’daki sığınmacıların bir an önce güvenli bir ülkeye ulaştırılması gerektiğini söyledi.

Rackete: Sığınmacıların Libya’dan çıkartılması Avrupa’nın tarihi sorumluluğu

Rackete sömürgeciliğe atıfla, "Afrika’daki sığınmacıların Avrupa’nın tarihi sorumluluğu" olduğunu belirtti.Yardım örgütü Sea-Watch’In kaptanı Carola Rackete, Libya’daki sığınmacıların "bir an önce buradan çıkartılarak güvenli bir ülkeye" gönderilmeleri çağrısında bulundu.

Alman Bild gazetesine konuşan Rackete, insan kaçakçılarının eline düşen ya da Libya’daki sığınmacı kamplarında bulunanların sayısının 500 bini bulduğu yönünde duyumlar aldıklarını belirterek, bu sığınmacılara Avrupa’ya güvenli bir yoldan ulaşabilmeleri için yardım edilmesi gerektiğini söyledi.

"Avrupa'nın sömürüsü sonucu insanlar kaçışa zorlanıyor"

Avrupa'nın Afrika’ya karşı özel bir sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Rackete, "Avrupa’daki sanayi ülkeleri eliyle Afrika’daki kimi ülkelerde besin kaynaklarının yok edildiğini" belirtti.

İklim değişikliğinin de zorunlu göçe neden olduğuna dikkat çeken See-Watch kaptanı, "Avrupa’nın Afrika’yı sömürmesi sonucu insanları kaçışa zorlayan bir döngünün oluştuğunu" söyledi.

Rackete, sömürge tarihine atıfla, "Bu nedenle güç dengeleri ya da iklim durumu nedeniyle artık ülkelerinde yaşayamaz hale gelen sığınmacıların kabul edilmesini Avrupa için tarihi bir sorumluluk" olarak nitelendirdi.

"Sığınmacı konusu sağ popülistlere bırakılmamalı"

Avrupa'da sığınmacı sayısı ve dağıtımına ilişkin tartışmaları "kısmen tuhaf" olarak nitelendiren Rackete, "Lübnan, Ürdün ya da diğer Afrika ülkeleriyle karşılaştırıldığında kabul ettiğimiz insanların sayısı hala oldukça az" diye konuştu. Bu gerçeğin daha iyi idrak edilmesi gerektiğini belirten Sea-Watch kaptanı, bu konunun akıbetinin sağ popülistlere bırakılmaması konusunda da uyardı.

Uzun süredir çok sayıda sığınmacının Libya’daki kamplarda insani olmayan koşullarda kaldığı yönünde haberler geliyor. Birleşmiş Milletler raporları tuvalet, temel gıda, duş ve temiz sudan yoksun sığınmacıların kötü muameleye maruz kaldığını da ortaya koyuyor.

31 yaşındaki Rackete, geçen Haziran ayında kurtardığı sığınmacılarla iki hafta boyunca Akdeniz’de bekletildikten sonra izinsiz olarak Lampedusa limanına yanaştığı için İtalya’da gözaltına alınmıştı. Serbest bırakılan ve İtalya'daki yargı süreci devam eden Sea-Watch kaptanına yöneltilen suçlamalar arasında "yasa dışı göçe yardım" da bulunuyor.

epd,dpa/SÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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