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Radar arızası hava trafiğini etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 11:26 | Son Güncelleme

Ankara hava sahasında gece saatlerinde oluşan radar arızası nedeniyle Atatürk Havalimanı'ndaki bazı uçuşlar aksadı - Yaklaşık iki saat süren arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü

İSTANBUL (AA) - Ankara hava sahasında meydana gelen radar arızası nedeniyle gece saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndaki uçuşlar aksadı.

Alınan bilgiye göre, saat 02.15'te başlayan arıza nedeniyle Türk Hava Yolları'na ait 20 uçağın Atatürk Havalimanı'na iniş ve kalkışı gecikmeli gerçekleştirildi.

Saat 04.30'da kısmen giderilen arızanın ardından uçuşlar normale döndü.

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Ankara hava sahası Atatürk Havalimanı radar arızası

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