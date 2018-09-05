Radar arızası hava trafiğini etkiledi

İSTANBUL (AA) - Ankara hava sahasında meydana gelen radar arızası nedeniyle gece saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndaki uçuşlar aksadı.
Alınan bilgiye göre, saat 02.15'te başlayan arıza nedeniyle Türk Hava Yolları'na ait 20 uçağın Atatürk Havalimanı'na iniş ve kalkışı gecikmeli gerçekleştirildi.
Saat 04.30'da kısmen giderilen arızanın ardından uçuşlar normale döndü.
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