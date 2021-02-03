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  4. Radar cezası yiyen sürücü kolonya ile teselli buldu

Radar cezası yiyen sürücü kolonya ile teselli buldu

03.02.2021 15:44 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ta polis ekiplerinin radar uygulamasına takılan sürücüye 240 TL idari para cezası uygulandı.

Zonguldak’ta polis ekiplerinin radar uygulamasına takılan sürücüye 240 TL idari para cezası uygulandı. Cezanın tebliğ edilmesinin ardından polislerin pandemi kuralları doğrultusunda kolonya ikram ettiği sürücü, temkinli davranmasına rağmen cezayı yediğini söyleyerek şaşkınlığını gizleyemedi.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Milli Egemenlik Caddesi üzerinde radar uygulaması yapıldı. Ekipler; belirlenen hız sınırını geçen sürücülere radar cezası yazdı. Cadde üzerindeki hız sınırını aşan 64 yaşındaki Bekir Kılıç da radara takıldı. 70 kilometre hızla radara giren sürücüye işlem yapıldı. Şaşkınlığını gizleyemeyen sürücü, "Yavaş geldim. Normal geldim. Radar yoktu, göremedim" dedi.
Cezanın tebliğ edilmesinin ardından polislerin pandemi kuralları sebebiyle kolonya ikram ettiği sürücü Kılıç, "70 kilometre hızla girmişim. Eğer 90 kilometre hızla girseymişim daha çok ceza yiyecekmişim. Özellikle yavaş geçiyorum. Ama yakalandık" dedi.
Sürücü, kolonya ile serinledikten sonra yoluna devam etti.

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