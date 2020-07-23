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Radara yakalanmamak için plakayı gizleyen düzenek kurmuş

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2020 09:49 | Son Güncelleme

Gaziantep'te, trafik polisleri rutin kontrolleri sırasında şüphe üzerine bir TIR'ı durdurdu. Araçta inceleme yapan polis, TIR'da radara yakalanmamak için plakayı gizleyen düzenek yapıldığını belirledi. TIR otoparka çekilirken, sürücüye de cezai işlem uygulandı.

Radara yakalanmamak için plakayı gizleyen düzenek kurmuş

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları rutin kontroller sırasında 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR'ı şüphe üzerine durdurdu. Araçta inceleme yapan polis plakanın olduğu bölümün ikiye ayrıldığını gördü. Bölümleri eliyle hareket ettiren polis memuru plakanın ters dönerek kapandığını fark etti. Polisleri şaşkına dönüştüren düzeneğin; TIR'ın hız kontrolü yapılan bölgelerde radar kameralarından gizlenerek trafik cezalarının engellemesi için kurulduğu belirlendi.

Görenleri şaşırtan düzeneğe sahip TIR'ı otoparka çeken polisler, sürücüye ise ceza kesti.

DHA

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