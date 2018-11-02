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Radardan kaçmak için plakalarını kapatan sürücülere ceza yağdı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 14:13 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de radarlardan kaçmak için araçlarının plakalarını takograf kağıdı, tıraş köpüğü ve çamurla kapattıkları belirlenen 54 kamyon ve TIR sürücüsüne 26 bin 352 lira para cezası kesildi.

Radardan kaçmak için plakalarını kapatan sürücülere ceza yağdı

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de radarlardan kaçmak için araçlarının plakalarını takograf kağıdı, tıraş köpüğü ve çamurla kapattıkları belirlenen 54 kamyon ve TIR sürücüsüne 26 bin 352 lira para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, meydana gelebilecek trafik kazalarının önlenebilmesi için denetimleri sürüyor. Ekipler, Eskişehir'de son 10 ay içerisinde ağır yük taşıyan 78 bin 43 aracı kontrol etti, bu araçlardan karayolları trafik kanununa uymayanlara toplam 692 bin 254 lira para cezası verildi. Bu cezanın 26 bin 352 lirasının, radarlar ve yol kenarlarında bulunan kantar istasyonlarındaki denetimlerden kaçmak amacıyla araçlarının plaklarını takograf kağıdı, tıraş köpüğü ve çamurla kapatan, plakaları kazıyarak okunmayacak hale getiren 54 kamyon ve TIR sürücüsüne verildiği belirtildi.
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Radardan kaçmak için plakalarını kapatan sürücülere ceza yağdıRadardan kaçmak için plakalarını kapatan sürücülere ceza yağdıRadardan kaçmak için plakalarını kapatan sürücülere ceza yağdıRadardan kaçmak için plakalarını kapatan sürücülere ceza yağdı

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