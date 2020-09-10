HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Radarı görünce yavaşlamak yetmeyecek! İşte yeni sistem

Radarı görünce yavaşlamak yetmeyecek! İşte yeni sistem

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 18:21 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, plaka tanıma sistemleri üzerinden ortalama hız tespiti yapılacağını ve cezaların buna göre yazılacağını söyledi. Soylu, "İlk uygulama Ankara'nın etrafındaki devlet karayollarında başlatılacak." dedi.

Radarı görünce yavaşlamak yetmeyecek! İşte yeni sistem

Şehirlerarası yolculuklarda ortalama hız alınacak. Plaka tespit edilerek, cezalar adrese gidecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da katıldığı Trafik Birim Amirleri 2'inci Etap Koordinasyon Toplantısında, "Aracın görüldüğü iki nokta arasındaki mesafe ile geçen zamanı hesaplayarak hız denetimini planlıyoruz" dedi.

İlk uygulama Ankara etrafındaki karayollarında başlayacak.

TUZAK RADAR YERİNE ORTALAMA HIZ YAKLAŞIMI

Trafik yönetimindeki önemli değişimi aktaran Soylu, “Trafik yönetimindeki önemli bir değişimi de denetim anlayışımızda gerçekleştirdik. Sürücülerde farkındalık oluşturan, algılanan yakalanma duygusunu arttırmaya dönük; hata yapılmasını bekleyen değil hata yapmadan farkındalık oluşturan, bir denetleme anlayışı getirdik. İşte, tuzak radar uygulamasının yerine ortalama hız koridoru yaklaşımı, bu şekilde ortaya çıktı. 2017 yılında Edirne’den Şanlıurfa’ya kadar uzanan 2 bin 155 kilometrelik otoyol ağında sistemi kurduk. Sistemin kurulu olduğu otoyollarda; 2019 yılında toplam kazada yüzde 18,8; ölümlü kazada ise yüzde 6,6 azalma elde ettik.

Şimdi bunu bir adım daha ileri taşıyoruz. PTS (Plaka Tanıma Sistemi) ve KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) kameraları üzerinden ortalama hız tespiti yapıyoruz. İlave bir ekipman yatırımı yapmadan, tamamen yerli ve milli bir yazılımla, mevcut kameralar üzerine kurulacak bir yazılımla, aracın görüldüğü iki nokta arasındaki mesafe ile geçen zamanı hesaplayarak hız denetimi planlıyoruz” diye konuştu.

Soylu, ortalama hız koridoru uygulanan bölgelerde sürücülerin hangi hızda seyretmesi gerektiği gibi konularda uyarılacağını belirtti. Böylece aşırı hızlı olup kontrol noktalarına yaklaşınca hızını düşürenler tespit edilecek.

MAKET TRAFİK EKİPLERİ KAZALARI AZALTTI

Maket Trafik Ekipleri projesi hakkında da bilgi veren Soylu, “Halihazırda 767 adet maket/model trafik ekip aracımız var ve bu araçların bulunduğu 3 kilometrelik yarıçaplı alan içinde ölümlü kazalarda yüzde 17,5; ölümlerde ise yüzde 26,4 azalma elde ettik. Demek ki doğru bir politika uyguluyoruz. Zaman zaman otoyolu kesip mola yerine yönelterek sürücülerin dikkat dağınıklığının önüne geçmeye çalışıyoruz. Şehirlerarası yollarda sürücüyü özellikle araçtan indiriyoruz. Özellikle şehirlerarası otobüslere özel denetimler, sivil kontroller planlıyoruz. Fahri trafik müfettişlerimizin hem sayısın hem de aktivitesini arttırmak için ilave çalışmalar yapıyoruz. Bunların haricinde geleceğin sürücülerini yetiştirmek için, gelecekteki sürücü davranışlarını şimdiden doğru oluşturmak için de pek çok kampanya ve eğitim programı uyguluyoruz. 46 ilde 97 adet çocuk trafik eğitim parkımız var. Bu bize yeterli değil. Bunların bir kısmını modernleştirdik ve işlevselliklerini arttırdık. Bu parklardan bulunmayan 25 il için de çalışma başlattık. Ve buralarda şu ana kadar yaklaşık 200 binin üzerinde evladımıza trafik eğitimi verdik. Narkotik operasyonlarında ele geçen tırları trafik eğitim tırlarına dönüştürdük. Mobil trafik eğitim tırı projemizle şu ana kadar 400 bin çocuğumuza trafik eğitimi verdik” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dedeleri Sivas'tan göçtü! Artık onları tüm dünya tanıyor Dedeleri Sivas'tan göçtü! Artık onları tüm dünya tanıyor
Mezar taşına yazılan yazıyla koronavirüs uyarısıMezar taşına yazılan yazıyla koronavirüs uyarısı
ALES sonuçları açıklandı! ALES sonuçları sorgulama ekranıALES sonuçları açıklandı! ALES sonuçları sorgulama ekranı
En Çok Okunan Haberler
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk herkesi uyardı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk herkesi uyardı
Yeni tedbirler gelecek mi? Sağlık Bakanı konuştu
Yeni tedbirler gelecek mi? Sağlık Bakanı konuştu
Dışişleri Bakanlığı'ndan Macron'a sert tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Macron'a sert tepki
İlginizi Çekebilir
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Diğer Haberler
Mermerciden mezar taşına yazdığı yazıyla koronavirüs uyarısı
Mezar taşına yazılan yazıyla koronavirüs uyarısı
Hatay’da balık ölümleri yaşanan derede inceleme başlatıldı
İhbar üzerine ekipler harekete geçti! İnceleme başlatıldı
Çekmeköy'de bıçaklı, sopalı kavga!
İstanbul'da bıçaklı, sopalı kavga!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: Dudak uçuklatan koronavirüs cezası
İstanbul Valisi duyurdu: Dudak uçuklatan koronavirüs cezası
ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 1184 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 1184 kişi hayatını kaybetti
Beslemesi ve ticaretinin yapılması yasak! 6 piton ele geçirildi
Beslemesi ve ticaretinin yapılması yasak! 6 piton ele geçirildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.