Radeon RX 5600 performansı ile şaşırtıyor

AMD Radeon RX 5600 serisi, içerisinde AMD kart üreticilerin özel tasarımlarıyla satışa sunulacak AMD Radeon RX 5600 XT
grafik kartı ve yeni Alienware Aurora oyuncu bilgisayarı gibi hazır sistemlerle sunulan AMD Radeon RX 5600 grafik kartını barındırıyor.
Yeni seride aynı zamanda dünya sınıfı 1080p oyunları dizüstü bilgisayarlara getirmek için tasarlanan AMD Radeon RX 5600M GPU da yer alıyor. Bununla birlikte AMD, en gelişmiş yüksek performanslı oyuncu dizüstü bilgisayarlarını güçlendirmek için Radeon RX 5700M GPU’ları da tanıttı.
AMD RDNA mimarisi ve 7nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, yüksek bant genişliğine sahip PCIe 4.0 teknolojisi ve yüksek hızlı GDDR6 bellek barındıran AMD Radeon RX 5600 serisi grafik ürünleri, ultra yüksek seviyede performans ve güç verimliliği sunuyor.
Amiral gemisi Radeon RX 5600 XT ekran kartı, Nvidia’nın aynı segmentteki kartlarına göre; oyunlarında ortalamada yüzde 20’ye kadar daha fazla performans sunuyor.
AMD RDNA Mimarisi – Üstün performans, ölçeklendirilebilirlik ve güç verimliliği için üretildi ve oyunun geleceğini güçlendirmek için tasarlandı.AMD RDNA ile güçlendirilen Radeon™ RX 5600 serisi, bir önceki nesil Graphics Core Next (GCN) mimarisi tabanlı Radeon™ RX 590 grafik kartına göre 2.1 kata kadar daha yüksek watt başına oyun performansı sunuyor.
Radeon Boost – Dinamik olarak görüntü çözünürlüğünü düşürüp, kare oranlarını ve akıcılığı artırarak, görüntü kalitesinde anlaşılabilen bir değişim olmadan oyunu hızlandırır. 1440p’de Overwatch’ta yüzde 37’ye kadar performans artışıyla birlikte hızlı aksiyona sahip oyun sahnelerine ekstra performans sunar.
Radeon Anti-Lag – Radeon Anti-Lag giriş gecikmesini gözle görülür oranda azaltarak, Apex Legends’ın yüzde 22’ye kadar daha hızlı olmasını sağlar, böylece oynanışta rekabetçi bir avantaja sahip olursunuz.
Radeon Görüntü Keskinleştirme (RIS) – DirectX 9, 11, 12 ve Vulkan oyunlarında upscaling ve post-process efektleri tarafından yumuşatılan oyun içi görsellere netlik ve keskinlik sağlar. Radeon GPU upscaling ile çalıştığında RIS, yüksek çözünürlüklü
ekranlarda keskin görseller ve akıcı kare oranları sunar.
AMD FidelityFX – Oyun geliştiricilerin oyunlarını güzel gösteren yüksek kaliteli işlem sonrası efektleri eklemelerini kolaylaştıran, bununla birlikte görsel kalite ve performans arasındaki dengeyi sağlayan, açık kaynaklı bir araçtır. GPUOpen üzerinden ulaşılabilen FidelityFX, Kontrast Uyumlu Keskinleştirme (CAS) özelliği sayesinde, geleneksel görsel keskinleştirme rutinleri sırasında oluşan bozulmaları en aza indirirken, düşük kontrastlı alanlardaki detayları ortaya çıkarır.
AMD FREESYNC PERMİUM VE FREESYNC PREMİUM PRO
Dünyanın en büyük adaptif senkronizasyon monitör ekosisteminin bu ay içerisinde 1000 adet sertifikalı monitöre ulaşması bekleniyor ve altı yıl önce tanıtılmasından bu yana hızlanarak büyüdü.
Aynı anda oyuncu ekipmanlarının performansı ve çeşitliliği de dramatik olarak arttı. Bu yüzden tabanda AMD FreeSync
kategorisi olmak üzere AMD, yeni AMD FreeSync Premium sınıflarıyla oyuncuların en iyi, yüksek tazeleme oranlı ve ultra akıcı oyun deneyimlerini kolay anlamalarını sağlıyor:
AMD FreeSync Teknolojisi – AMD’nin kapsamlı sertifikasyon sürecini geçen monitörler, dizüstü bilgisayarlar ve TV’ler için akıcı, yırtılmasız ve düşük gecikmeli performans sağlar.
AMD FreeSync Premium Teknolojisi – FreeSync™ sınıfının üzerinde yer alan bu teknoloji, ciddi oyunculara akıcı, yırtılmasız
oynanışı, minimum FHD çözünürlükte, en az 120Hz tazeleme oranıyla ve düşük kare oranı telafisi (LFC) teknolojisine destek veren monitörleri barındırıyor.
AMD FreeSync Premium Pro Teknolojisi – Zirve performansta akıcı oynanışı, büyüleyici yüksek dinamik menzil (HDR) görsellerle sunarak, gerçek HDR deneyimini sağlar.
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