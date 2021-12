Radikal karar! Birleşik Arap Emirlikleri'nde hafta sonu tatili değişti

Birleşik Arap Emirlikleri bugün yaptığı açıklamada, resmi çalışma haftasının Pazartesi'den Cuma'ya taşınacağını söyleyerek radikal bir değişikliğe imza attı. Ülke, hafta sonunun Cumartesi ve Pazar günü olduğunu duyurdu. Böylelikle haftada 4.5 gün çalışılmış olacak.

Söz konusu duyuruda, hükümet çalışanlarının Cuma günü yarım gün çalışacağı ve ardından Cumartesi ve Pazar günleri izinli olacağı belirtildi. Hükümetin bu değişikliği büyük olasılıkla özel sektör ve okullar için de geçerli olacak.

#UAE announces today that it will transition to a four and a half day working week, with Friday afternoon, Saturday and Sunday forming the new weekend.



All Federal government departments will move to the new weekend from January 1, 2022. pic.twitter.com/tQoa22pai9