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Radikal karar! Birleşik Arap Emirlikleri'nde hafta sonu tatili değişti

07.12.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşik Arap Emirlikleri hafta sonunun Cumartesi ve Pazar gününe alınacağını duyurdu. Hayata geçecek uygulama ile Cuma günleri de yarım gün olacak. Ülkede, 1 Ocak 2022'den itibaren hayata geçecek olan uygulamada daha önce hafta sonu tatili Cuma ve Cumartesi yapılıyordu.

Radikal karar! Birleşik Arap Emirlikleri'nde hafta sonu tatili değişti

Birleşik Arap Emirlikleri bugün yaptığı açıklamada, resmi çalışma haftasının Pazartesi'den Cuma'ya taşınacağını söyleyerek radikal bir değişikliğe imza attı. Ülke, hafta sonunun Cumartesi ve Pazar günü olduğunu duyurdu. Böylelikle haftada 4.5 gün çalışılmış olacak.

CUMA GÜNÜ YARIM GÜN ÇALIŞILACAK

Söz konusu duyuruda, hükümet çalışanlarının Cuma günü yarım gün çalışacağı ve ardından Cumartesi ve Pazar günleri izinli olacağı belirtildi. Hükümetin bu değişikliği büyük olasılıkla özel sektör ve okullar için de geçerli olacak.

EKONOMİK REKABET

Komşu Suudi Arabistan ile artan ekonomik rekabete giren BAE, bölgenin ticaret ve turizm merkezi olarak ekonomisini yabancı yatırım ve yetenekler için daha çekici hale getirmek için attığı adımlar kapsamında bu kararı aldı.

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Birleşik Arap Emirlikleri
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