HABER

Radisson Blu Residence İstanbul Batışehir, EMITT 2019’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 14:54 | Son Güncelleme

Otel markası Radisson Blu’nun Türkiye’deki ilk rezidansı Radisson Blu Residence İstanbul Batışehir, Travel Shop ile işbirliği yaparak EMITT fuarı boyunca dünyanın dört bir tarafından gelen misafirlere ev sahipliği yapıyor.Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türk Hava Yolları’nın kurumsal sponsorluğunda ve KOSGEB’in desteğini alan Türkiye Otelciler Federasyonu ile Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TTYD) iş ortaklığında her yıl düzenlenen EMITT (Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı) bu sene de 31 Ocak - 3 Şubat 2019 tarihleri arasında TÜYAP fuar merkezinde düzenleniyor.Radisson Blu Residence, İstanbul Batısehir, Travel Shop işbirliği ile EMITT fuarı boyunca, Belçika, Almanya, Hindistan, Yunanistan, Hırvatistan ve İsviçre gibi dünyanın dört bir yanından misafirleri ağırlıyor.Radisson Blu Residence, İstanbul Batışehir Satış ve Pazarlama Direktörü Nihan Sıcakkanlı, “Böyle önemli bir organizasyonun bir parçası olmaktan hem ülkemiz hem de otel grubumuz olarak gurur duyuyoruz.

Otel markası Radisson Blu’nun Türkiye’deki ilk rezidansı Radisson Blu Residence İstanbul Batışehir, Travel Shop ile işbirliği yaparak EMITT fuarı boyunca dünyanın dört bir tarafından gelen misafirlere ev sahipliği yapıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türk Hava Yolları’nın kurumsal sponsorluğunda ve KOSGEB’in desteğini alan Türkiye Otelciler Federasyonu ile Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TTYD) iş ortaklığında her yıl düzenlenen EMITT (Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı) bu sene de 31 Ocak - 3 Şubat 2019 tarihleri arasında TÜYAP fuar merkezinde düzenleniyor.
Radisson Blu Residence, İstanbul Batısehir, Travel Shop işbirliği ile EMITT fuarı boyunca, Belçika, Almanya, Hindistan, Yunanistan, Hırvatistan ve İsviçre gibi dünyanın dört bir yanından misafirleri ağırlıyor.
Radisson Blu Residence, İstanbul Batışehir Satış ve Pazarlama Direktörü Nihan Sıcakkanlı, “Böyle önemli bir organizasyonun bir parçası olmaktan hem ülkemiz hem de otel grubumuz olarak gurur duyuyoruz. Rezidans olarak misafirlerimize sunduğumuz; yüksek konforlu ve modern dizayn edilmiş; Stüdyo, 1 yatak odalı, 2 yatak odalı ve 3 yatak odalı olmak üzere dört farklı tipte toplam 171 daireyle farklı ülkelerden gelen misafirlerimize birinci sınıf imkanlar ile ayrıcalıklı hizmet sağlıyoruz” dedi.

PARTNER İşte Instagram fenomeni! Yıllar önceki halini gören gözlerine inanamadı İşte Instagram fenomeni! Yıllar önceki halini gören gözlerine inanamadı
Ordu-Giresun Havalimanından İzmir’e haftanın 3 günü seferler başlıyorOrdu-Giresun Havalimanından İzmir’e haftanın 3 günü seferler başlıyor
Tarihi eser kaçakçılığına 1 tutuklamaTarihi eser kaçakçılığına 1 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım

Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metin Topuz hakkındaki iddianame kabul edildi

Olay yaratmıştı! 'Metin Topuz' iddianamesi kabul edildi

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere hapis cezası

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere hapis cezası

Yayaya çarptı, üzüntüden yere yığıldı

O anları görmeye dayanamadı! Bir anda yere yığıldı

FETÖ'cü 'maceracı' için istenen ceza belli oldu

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

5 aylık hamileydi, tanınmaz hale geldi! Gerçek öldüğü sanılınca ortaya çıktı

5 aylık hamileydi, tanınmaz hale geldi!

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD açıklaması: Türkiye alternatifsiz değildir

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama: Türkiye alternatifsiz değildir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.