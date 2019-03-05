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Radısson Hotel Group’dan anlamlı hareket

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 17:18 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerine kışlık kıyafet yardımı yaptı Türkiye, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerine kışlık kıyafet yardımı yaptı.Her yıl belirlediği bir okula yardım kampanyası düzenleyen Radisson Hotel Group, bu yıl ki sosyal sorumluluk kampanyası için yaptığı araştırmalar sonrasında Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yer alan Cumhuriyet Ortaokulunu seçti.Radisson Hotel Group’un çalışanlarından oluşan sosyal sorumluluk ekibi Cumhuriyet Ortaokulu’nda okuyan öğrencilere özel paketlerle kışlık kıyafetler hediye ettiler.

Radısson Hotel Group’dan anlamlı hareket

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerine kışlık kıyafet yardımı yaptı Türkiye, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerine kışlık kıyafet yardımı yaptı.
Her yıl belirlediği bir okula yardım kampanyası düzenleyen Radisson Hotel Group, bu yıl ki sosyal sorumluluk kampanyası için yaptığı araştırmalar sonrasında Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yer alan Cumhuriyet Ortaokulunu seçti.
Radisson Hotel Group’un çalışanlarından oluşan sosyal sorumluluk ekibi Cumhuriyet Ortaokulu’nda okuyan öğrencilere özel paketlerle kışlık kıyafetler hediye ettiler. Çocukların ihtiyaçlarına göre oluşturulan tedarik listesi Radisson Hotel Group Türkiye otelleri tarafından karşılandı.
Radisson Hotel Group, Sorumlu İşletme Türkiye bölge müdürü İlhan Akpınar ise ‘Böyle bir etkinlik ve aktivitenin parçasi olmak gurur ve mutluluk verici. Radisson Hotel Group Türkiye otelleri olarak amacımız Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi çocuklarımıza imkan ve olanaklarımız ölçüsünde destek olmaktır’ diye konuştu.

Radısson Hotel Group’dan anlamlı hareket

Radısson Hotel Group’dan anlamlı hareket

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