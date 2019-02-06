Radyasyonu emen seramik

Decovita'nın yerli üretime başlamasının ardından 3 yıl içinde önemli bir marka değerine ulaştığını belirten Öztürk, bunda, üretim süreçlerini müşteri taleplerine göre esnek yapıda kurgulamalarının büyük etkisi olduğunu söyledi.

"Decovita 2018'de 120 milyon TL ciro yaptı. Bunun yaklaşık yüzde 35'i ihracat, geri kalanı iç pazardı. Fakat geldiğimiz noktada bu kurlardaki yükselişle, esasında bizim ihracata daha fazla yönelmemiz gerektiği ortaya çıktı. Bizim hedefimiz 2019 içerisinde satışlarımızın yüzde 75'ini ihracatın oluşturması. Bu esasında bir hedef olmanın ötesinde kurgulanmış bir plan.

Ciro hedefimiz 2019 için 250 milyon TL. Ciroyu 130 milyon TL'den 250 milyon TL'ye çıkaracağız. Çünkü kapasite artırımı yaptık . Tam kurların dalgalandığı ağustostan önce biz temmuz ayında kapasitemizi 2,5 katına çıkarmak için çalışmalara başlamıştık. Durmadık, biz ülkeye ve ülkenin potansiyeline güveniyoruz. Türkiye'nin ithal eden bir ülke değil de ihracat yapan bir ülke olması gerektiğini düşündüğümüz için zaten biz bu yatırımı yapmış olduk."

- "Üç yıl gibi kısa bir sürede önemli noktaya ulaştık"

Öztürk, kamuoyunda üretimde enerji giderlerinin Türkiye'de çok yüksek olduğu yönünde yanlış bir algını bulunduğunu ifade ederek, Türkiye'de enerji fiyatlarının Decovita'nın rakiplerinin ülkeleri olan İtalya, İspanya, Hindistan ve Çin'dekinin yarısı kadar olduğunu belirtti.