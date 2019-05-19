Radyatörün su deposuna sıvı uyuşturucu gizlemişler

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir aracın radyatör kısmına gizlenmiş 9 litre 700 mililitre sıvı uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güneykent Mahallesi Gaziantep Üniversitesi yakınlarında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.
Ekipler, narkotik dedektör köpeği "Gece"nin de desteğiyle araçta arama yaptı.
Köpeğin, aracın motor kısmına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı incelemede, radyatörün yedek su deposuna gizlenmiş 9 litre 700 mililitre uyuşturucu madde ele geçirildi.
Radyatör kısmındaki sıvı uyuşturucu madde, ekiplerce boşaltıldı.
Kamyonet sürücüsüyle araçtaki bir kişi gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Uyuşturucu tacirlerinin yakalanmamak için bu yöntemi yeni kullanmaya başladığı öğrenildi.
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