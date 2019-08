radyo boğaziçi Türkiye’nin dört bir yanındaki bağımsız grupları 21’inci kez buluşturuyor

Bağımsız müzik gruplarının sesini duyurmak amacıyla radyo boğaziçi tarafından hayata geçirilen ’Battle of the Bands’ yarışması, Türkiye’nin dört bir yanındaki yetenekli müzisyenleri 21’inci kez bir araya getiriyor. Müzisyenler 5 Ekim 2019 tarihinde düzenlenecek etkinlik için 17 Eylül 2019 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek.

1992’de ’Türkiye’nin ilk ve en iyi üniversite radyosu’ sloganıyla yayın hayatına başlayan radyo boğaziçi tarafından 21’incisi gerçekleştirilecek olan müzik yarışması Battle of the Bands, bağımsız müzik gruplarının sesini duyurmaya devam ediyor. 26 yıldır Boğaziçi Üniversiteli müzikseverlerin ilgi odağı olan Sınırsız Müzik Günleri kapsamında düzenlenen Battle of the Bands, Türkiye’nin her köşesinden müzisyenleri sahneye çağırıyor.

Önceki yıllarda Badem, Gripin ve Hedonutopia gibi başarılı grupların ve üyelerinin ödül kazandığı Battle of the Bands; bu sene de DokuzSekiz Müzik Yapım, Allianz Motto Müzik, IF Performance Hall Beşiktaş ve Sonar House desteğiyle genç müzisyenlere iyi bir başlangıç yapma fırsatı sunacak.