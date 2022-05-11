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Radyo programında tanıştılar! Seks kasetlerini yayınladılar, yetmedi canlı yayın açıp cinsel ilişkiye girdiler

11.05.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’da yaşayan OnlyFans fenomeni çift, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla herkesi şaşırtmayı başardı. Seks kasetlerini OnlyFans hesapları aracılığıyla paylaşan çift, abonelerinin yoğun isteği üzerine cinsel ilişki yaşadıkları anları canlı yayınla gösterdi.

Radyo programında tanıştılar! Seks kasetlerini yayınladılar, yetmedi canlı yayın açıp cinsel ilişkiye girdiler

Melbourne’de bir radyo programına konuk olan OnlyFans yıldızları Lucky Banks ve Jake, aralarında bir çekim olduğunu fark ederek bir ilişkiye başladı. Jase & Lauren Morning şovunun sunucusu ikilinin hayranlarına özel olarak bir seks kasedi yayınlaması fikrini şaka yoluyla söylediğinde çift duruma sıcak baktı. Seks kasedi çektiklerini dile getiren ikili kendilerinin bir araya gelmesine yardımcı olan Jase & Lauren Morning şovuna görüntülerini gönderdiklerini söyledi.

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İZLEYİCİLER ŞOKE OLDU

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Radyo programında gönderdikleri kasedin bir önizlemesinin yayınlandığını fark ettiklerinde şaşırdıklarını dile getiren Jake, “Birlikte sahnemizi çektikten sonra, radyo istasyonuna içeriğimizin bir önizlemesini gönderdik; canlı yayında izlediklerinde şoke olduk.Kelimenin tam anlamıyla çığlık atıyorlardı ve dinleyicilere izledikleri içeriğin sansürlü bir versiyonunu veriyorlardı. Eminim dah önce canlı radyoda böyle bir şey hiç yapılmamıştır” dedi.

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Radyo izleyicilerinden olumlu tepkiler aldıklarını dile getiren Jake, daha sonrasında ise OnlyFans abonelerine özel olarak açtıkları canlı yayında yakınlaşmalarını gösterdi. Canlı yayında Lucy daha sonra sabah kahvaltısı programına konuksever olduğu ve onu Jake ile tanıştırdığı için teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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